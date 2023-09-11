Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử và Lý Lan Địch sắp sửa 'nên duyên' trong dự án chuyển thể của tác giả Trường Tương Tư.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lự Kính đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Lý Lan Địch và Đàn Kiện Thứ đóng vai nam nữ chính cho dự án này. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ cả hai sẽ nên duyên trong dự án này vì visual nhan sắc và diễn xuất ổn áp của cả hai. Hứa hẹn sẽ có sự bùng nổ nếu dự án do 2 người này đóng chính trong phim này.

Được biết, Lự Kính là dự án hiện đại giả tưởng, được chuyển thể từ tiểu thuyết Ký Ức Lạc Ngân Hà của tác giả Đồng Hoa. Tác giả Đồng Hoa được biết đến là ‘mẹ đẻ’ của những dự án đình đám như Trường Tương tư và Bộ Bộ Kinh Tâm. Lý Lan Địch xuất thân từ sao nhí khi bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi, được giới chuyên môn đánh giá là một diễn viên đầy tiềm năng. Cô sở hữu ngoại hình trong trẻo như nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường. Suốt chặng đường 14 năm đóng phim, Lý Lan Địch có cho mình gia tài phim đồ sộ mà nhiều diễn viên trẻ mong ước như Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Mộng Hồi Đại Thành, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây (bản điện ảnh),...

Gần đây, dự án Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch lên sóng nhận về nhiều thành tích đáng nể. Bên cạnh đó, dự án này còn giúp cô nàng có thể đã phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating của lứa tiểu hoa 95 và leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Ra mắt với từ cách thành viên của nhóm nhạc nam MIC, Đàn Kiện Thứ đang ngày càng thành công sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Anh quen thuộc với khán giả với vai chính trong các bộ phim như Bí Ngạn, Liên Minh Quân Sư, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tam Quốc Cơ Mật,… Gần đây, khi dự án Trường Tương Tư lên sóng, vai diễn Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ đã nhận sự yêu mến của đông đảo khán giả.

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