Rộ khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch thời còn là sao nhí, dân tình 'đẩy thuyền' cặp đôi 'tái hợp' trong một dự án thanh xuân

Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch trong một dự án phim ảnh thời còn là sao nhí.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên khoảnh khắc chung khung hình của Ngô Lỗi và Lý Lan Địch trong một dự án phim ảnh thời còn là sao nhí. Có thể thấy, ngoại hình của cả hai ở hiện tại so với ngày nhỏ không có quá nhiều khác biệt. Thậm chí, nhiều khán giả còn dành nhiều lời khen dành cho ‘hai diễn viên nhí’ khi có visual đáng yêu từ nhỏ và ‘dậy thì thành công’ khi trưởng thành.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả hy vọng Ngô Lỗi và Lý Lan Địch sẽ tái hợp với nhau trong một dự án thanh xuân vườn trường. Thậm chí, họ còn đề xuất cặp đôi sẽ đóng chính trong dự án Anh Đào Hổ Phách. Bộ phim do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Đây là một "ông lớn" đứng đằng sau thành công của loạt phim nổi tiếng như: Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Hoan Lạc Tụng, Minh Lan Truyện,... Được biết, Anh Đào Hổ Phách là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ. Có nội dung xoay quanh câu chuyện về hai nhân vật chính là Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây. Lâm Kỳ Nhạc - một cô bé lớn lên trong khu công nhân của tập đoàn điện lực, nơi cha mẹ cô đang làm việc để xây dựng nhà máy điện Quần Sơn. Cô và ba người bạn khác của mình lập ra hội "bè lũ bốn tên" chuyên trốn học, nghịch ngợm khiến hiệu trưởng thường xuyên phải mời phụ huynh lên gặp mặt.

Ngô Lỗi được biết đến là 'em trai quốc dân', đồng thời là một trong số diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ trong những năm qua, nhất là sau thành công của bộ phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn. Nam diễn viên không sở hữu vẻ ngoài quá điển trai nhưng thay vào đó lại rất nam tính và khí chất, cộng thêm xuất phát điểm sớm bước chân vào giới giải trí khi chỉ vừa mới 6 tuổi nên liên tục được khán giả công nhận. Lý Lan Địch bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi, được giới chuyên môn đánh giá là một diễn viên đầy tiềm năng. Cô sở hữu ngoại hình trong trẻo như nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường. Suốt chặng đường 14 năm đóng phim, Lý Lan Địch có cho mình gia tài phim đồ sộ mà nhiều diễn viên trẻ mong ước như Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Mộng Hồi Đại Thành, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Hoá Ra Anh Vẫn Ở Đây (bản điện ảnh)...

Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn tung bản phác thảo tạo hình của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng được công bố, netizen tiếc nuối vì một điều? Sau 1 năm ra mắt bộ phim, mới đây, đoàn phim Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ tung ra bản phác thảo tạo hình của nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai). Netizen chỉ tiếc nuối vì một điều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-khoanh-khac-chung-khung-hinh-cua-ngo-loi-va-ly-lan-ich-thoi-con-la-sao-nhi-dan-tinh-ay-thuyen-cap-oi-tai-hop-trong-mot-du-an-thanh-xuan-614284.html