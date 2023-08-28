Nhất Lộ Triều Dương của Lý Lan Địch và Vương Dương chính thức nhận thành tích 'khủng' khiến netizen phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhất Lộ Triều Dương do Vương Dương và Lý Lan Địch đóng chính đã chính thức mở điểm Douban. Theo đó dự án cán mốc 7.7 điểm douban. Đây là một số điểm khá tốt cho thể loại phim truyền hình thuộc thể loại hiện đại, đô thị.

Được biết, khi dự án lên sóng đã nhận về mức rating khá cao và nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản của bộ phim được viết rất hay, rất cảm động. Đặc biệt là cảnh khóc sau khi chia tay của Lý Lan Địch trong tập 7 bộ phim đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Lý Lan Địch cuối cùng cũng có thể đã phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating của lứa tiểu hoa 95 và leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Trước đó, dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của cô nàng lên sóng hồi đầu năm nay mặc dù có nội dung hấp dẫn, diễn xuất ổn nhưng vẫn nhận về mức rating khá thấp.

Nhất Lộ Triều Dương xoay quanh câu chuyện của Lý Mộ Gia (Lý Lan Địch) và người bạn thân nhất Điền Dung, những cô gái trẻ đến từ phương Bắc, sau nhiều lần thất bại trong cuộc sống đã vươn lên tìm được chân lý của cuộc đời mình.

Đồng hành cùng Lý Mộ Gia là người đàn ông ưu tú Uông Dương (Vương Dương). Giữa hai người không chỉ có khoảng cách tuổi tác mà còn là địa vị, môi trường sống,... tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác nhau. Một cô gái mới vào đời và một người đàn ông từng trải, nhiều va vấp, chủ đề này không mới nhưng vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi. Liệu Nhất Lộ Triều Dương có đủ khéo léo để khiến cho khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi câu chuyện tương đối nhạy cảm này?