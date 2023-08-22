Nhất Lộ Triều Dương giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95

Sao quốc tế 22/08/2023 09:04

Vừa qua, dự án Nhất Lộ Triều Dương do Lý Lan Địch và Vương Dương đóng chính đã chính thức lên sóng. Bộ phim đã giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95.

Vừa qua, dự án Nhất Lộ Triều Dương do Lý Lan ĐịchVương Dương đóng chính đã chính thức lên sóng trên nền tảng Youku và giờ vàng CCTV8. Được biết, khi dự án lên sóng được 12 tập đã nhận về mức rating khá cao và nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Nhất Lộ Triều Dương giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 1

Nhiều khán giả nhận xét kịch bản của bộ phim được viết rất hay, rất cảm động. Bên cạnh đó, blogger chuyên review phim có đã chia sẻ dòng trạng thái: “Team chúng tôi có 3 người, cả 3 cùng xem tập 7 của Nhất Lộ Triều Dương và đã thật sự khóc rồi”.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Lý Lan Địch cuối cùng cũng có thể đã phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating của lứa tiểu hoa 95 và leo lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Trước đó , dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của cô nàng lên sóng hồi đầu năm nay mặc dù có nội dung hấp dẫn, diễn xuất ổn nhưng vẫn nhận về mức rating khá thấp.

Nhất Lộ Triều Dương giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 2

Nhất Lộ Triều Dương xoay quanh câu chuyện của Lý Mộ Gia (Lý Lan Địch) và người bạn thân nhất Điền Dung, những cô gái trẻ đến từ phương Bắc, sau nhiều lần thất bại trong cuộc sống đã vươn lên tìm được chân lý của cuộc đời mình.

Nhất Lộ Triều Dương giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 3

Nhất Lộ Triều Dương giúp Lý Lan Địch phá vỡ lời nguyền đứng cuối bảng rating lứa tiểu hoa 95 - Ảnh 4

Đồng hành cùng Lý Mộ Gia là người đàn ông ưu tú Uông Dương (Vương Dương). Giữa hai người không chỉ có khoảng cách tuổi tác mà còn là địa vị, môi trường sống,... tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác nhau. Một cô gái mới vào đời và một người đàn ông từng trải, nhiều va vấp, chủ đề này không mới nhưng vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi. Liệu Nhất Lộ Triều Dương có đủ khéo léo để khiến cho khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi câu chuyện tương đối nhạy cảm này?

 

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