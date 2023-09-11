Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng'

Sao quốc tế 11/09/2023 12:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Tử khi diện bộ váy nhung đen ôm dài khoét lưng trong một sự kiện quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, vì điều này đã khiến cô nàng để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Tử trong hoạt động của một thương hiệu đồ dùng cá nhân của phụ nữ nổi tiếng. Theo đó, nàng tiểu hoa gây chú ý vừa tinh nghịch lại dịu dàng khi diện bộ váy nhung đen ôm dài khoét lưng kết hợp cùng kiểu tóc buộc cao xoăn lượn sóng nhẹ.

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 1Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 2Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 3Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 4Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 5Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 6

Nhiều khán giả cho rằng trang phục này gây phản tác dụng khi khiến Dương Tử như già đi nhiều tuổi. Phần lưng của cô nàng cũng không quyến rũ hay có hình dáng cánh bướm đẹp mắt như những mỹ nhân khác. Không những thế, trong những hình ảnh chụp dáng đứng, bộ đồ ‘phản chủ’ đã khiến chiều cao của cô nàng ‘rút ngắn’ lại.

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 7Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 8Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 9

Có thể nói, phong cách của Dương Tử được so sánh với “tàu lượn siêu tốc”, phong độ lên xuống thất thường. Đôi lúc, vẻ ngoài của nữ diễn viên được khen. Song, một số tạo hình bị nhận xét là kỳ lạ kém sắc. Cư dân mạng Trung Quốc nhận định việc Dương Tử trông kém hấp dẫn là do trang phục, lối trang điểm.

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 10

Có thông tin cho rằng thời gian gần đây, Dương Tử đã thay đổi đội ngũ tạo kiểu. Tuy nhiên, điều này không giúp vẻ ngoài của nữ diễn viên thêm ấn tượng. Mặt khác, ngoại hình của cô không được đánh giá cao trong những lần diện đầm trễ vai. Trang phục này được nhận định khiến để lộ khuyết điểm trên cơ thể Dương Tử. Các mẫu trễ vai dáng bồng xòe khiến nữ diễn viên nhìn thấp hơn.

Diện đầm ôm dài khoét lưng 'đột phá', Dương Tử vô tình để lộ loạt khuyết điểm 'chí mạng' - Ảnh 11

Trong nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực giải trí, Dương Tử có nhiều sự đột phá trong diễn xuất nhưng phong cách thời trang thì ngược lại. Một số tạo hình được khen nhưng đa số bị cho là già dặn, gượng ép.

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