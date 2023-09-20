Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới

Sao quốc tế 20/09/2023 12:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ngập tràn không khí mùa thu của Dương Tử được phòng làm việc của cô nàng tung ra.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ngập tràn không khí mùa thu của Dương Tử được phòng làm việc của cô nàng tung ra. Có thể thấy, trong hình ảnh, cô nàng diện chiếc đầm dây trắng, quấn hoa trên cổ, khoác bên ngoài chiếc áo len dài cùng tone trắng cùng họa tiết đỏ, make up nhẹ nhàng cùng tóc xoăn buông xõa. Mặc dù chỉ là trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ của nàng tiểu hoa.

Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 1Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 2Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 3Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 4Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 5Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 6Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 7Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 8Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 9

Dương Tử vốn không được đánh giá cao về ‘gu thời trang’ lên xuống thất thường. Có khoảng thời gian, người hâm mộ đã chỉ trích gay gắt stylist hợp tác với cô nàng làm việc không có tâm, luôn đưa ra những lựa chọn đơn điệu, qua loa với nữ diễn viên.

Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 10

Thời gian qua, Dương Tử liên tục thay đổi phong cách thời trang của mình. Đáng chú ý, phía phòng làm việc của nàng tiểu hoa gần đây cũng tung bộ ảnh cô mặc trang phục may đo cao cấp lần đầu trong 20 năm vào nghề. Khán giả kì vọng sắp tới thời trang của Dương Tử sẽ có sự ‘thăng hạng’ hơn.

Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 11

Mặc dù phong cách thời trang thường gây tranh cãi nhưng diễn xuất của Dương Tử lại nhận về nhiều lời khen ngợi. Gần đây, dự án Trường Tương Tư lên sóng đã giúp cô nàng một lần nữa khẳng định vị thế của mình ở dòng phim tiên hiệp.

Dương Tử mang đến không khí mùa thu 'tràn màn hình' qua bộ ảnh mới - Ảnh 12

Chỉ sau hơn một tháng phát sóng, phim liên tục phá kỉ lục về số lượng người xem trên nền tảng, được kênh truyền hình CCTV6 chứng nhận 'hot' và đạt số điểm 7.7 với hơn gần 320 ngàn lượt bình chọn trên Douban.

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