Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân

Sao quốc tế 18/09/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc vô cùng xinh đẹp và nhí nhảnh của Dương Tử và Kiều Hân trong dịp đi ăn cùng nhau. Nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ tình bạn thân thiết, bền vững của 2 cô gái giữa showbiz lắm thị phi.

Với tính cách hào sảng, đáng yêu, Dương Tử có khá nhiều bạn bè trong giới giải trí. Trong đó, Kiều Hân là một trong những người bạn thân thiết của cô. Được biết, cả hai từng đóng chung phim Hoan Lạc Tụng và cũng hay đi show thực tế chung nên ngày càng chơi thân.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau của Dương Tử và Kiều Hân. Theo đó, 2 cô nàng vô cùng xinh đẹp và nhí nhảnh trong dịp đi ăn cùng nhau. Nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ tình bạn thân thiết, bền vững của 2 cô gái giữa showbiz lắm thị phi.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 2

Trên mạng xã hội, Kiều Hân và Dương Tử có không ít hình ảnh thân thiết. Cả hai luôn quấn chặt lấy nhau mỗi lần hội ngộ. Được biết, vào dịp sinh nhật Kiều Hân, Dương Tử đã từng gửi hẳn hồng bao trị giá 6666 NDT (hơn 22 triệu VNĐ) cho cô bạn thân.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 3

Kiều Hân vốn có tính cách hướng nội nên bạn bè ở làng giải trí của cô không nhiều và Dương Tử chính là một trong số ít đó. Kiều Hân cho biết cô rất quý trọng tình bạn này, hàng ngày cô đều nhắn tin, gọi điện quan tâm đến Dương Tử. Khi không gặp mặt, cả hai sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, dù là những điều có phần hơi xấu hổ hay những khó khăn, rắc rối và cho nhau lời khuyên mỗi khi cần thiết.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 4Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 5Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 6

Thậm chí, trong một lần tham gia chương trình, Kiều Hân còn từng chia sẻ rằng nếu bản thân là con trai, cô ấy nhất định sẽ kết hôn với Dương Tử vì nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa đầu 90 quá đỗi dễ thương.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 7

Kiều Hân từng được chý ý nhờ vào vai diễn Quan Sư Nhĩ trong phim truyền hình hiện đại Hoan Lạc Tụng vào năm 2016, đồng thời đạt được giải ‘Diễn viên mới phim truyền hình của năm’ trong lễ IQIYI Night.

Dương Tử và Kiều Hân nhí nhảnh khi đi ăn tối cùng nhau, netizen ngưỡng mộ tình bạn vững bền của 2 mỹ nhân - Ảnh 8

Mặc dù không phải là một gương mặt hạng A được trông đợi nhiều nhất nhưng mỗi khi xuất hiện tại thảm đỏ, Kiều Hân luôn tạo được sự chú ý lớn với nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là body ‘đồng hồ cát’ siêu thực trong những trang phục rất lạ mắt.

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