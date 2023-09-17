Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái

Sao quốc tế 17/09/2023 14:28

Dương Tử vốn xuất thân từ sao nhí và hiện là một trong những tiểu hoa lưu lượng hot nhất Cbiz hiện nay. Để có được thành công ấy, một phần rất lớn nhờ sự ủng hộ, giúp sức của mẹ ruột cô.

Dương Tử vốn xuất thân từ sao nhí và tham gia diễn xuất từ năm 7 tuổi. Hiện tại, cô là một trong những tiểu hoa lưu lượng hot nhất Cbiz hiện nay. Để có được thành công ấy, một phần rất lớn nhờ sự ủng hộ giúp sức của mẹ ruột cô.

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 1

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 2

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 3

Được biết, mẹ ruột của Dương Tử là Mã Hải Yến. Bà là nữ cường nhân trong lĩnh vực lồng tiếng của Hoa ngữ. Tuy nhiên, mẹ Dương Tử lại sống kín tiếng nên nữ diễn viên cũng ít khi hé lộ về công việc của mẹ mình.

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 4

Mã Hải Yến từng tốt nghiệp từ một học viện ngoại ngữ nổi tiếng, thông thạo tiếng Nga. Bà từng là học trò của Kim Nghị, một cây đa cây đề trong làng lồng tiếng của Trung Quốc. Bằng tài năng, sự chăm chỉ cùng sự dẫn dắt của giáo viên, sau khi tốt nghiệp, mẹ Dương Tử đã trở thành một trong những cái tên được nhiều đoàn làm phim chọn lựa nhất.

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 5

Trong sự nghiệp của mình, mẹ Dương Tử từng là diễn viên lồng tiếng cho những mỹ nhân lừng danh trên màn ảnh như: Dương Mịch, Tưởng Cần Cần, Hoắc Tư Yến, Tưởng Hân, Dương Tuyết, Bạch Băng,... Đồng thời, bà cũng góp giọng trong các tác phẩm kinh điển như Thiên Long Bát Bộ 2003 (lồng tiếng cho nhân vật A Châu của Lưu Đào), Hậu Cung Chân Hoàn Truyện (lồng tiếng cho nhân vật Cận Tịch). Bà còn từng làm đạo diễn lồng tiếng cho Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Cầu Thang Tình Yêu,...

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 6

Đáng chú ý, mẹ Dương Tử cũng từng tham gia phim của con gái với vai trò cameo trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Tuy nhiên, bộ phim này lại không mang về thành tích tốt, cái kết của bộ phim gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng vì phim “đầu voi đuôi chuột”.

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 7

Ngoài ra, có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Mã Hải Yến cũng chính là quản lý hiện tại của Dương Tử. Chính mẹ là động lực để Dương Tử giữ được niềm đam mê với diễn xuất giữa những sóng gió, khó khăn trong quá khứ. Được biết, thời điểm Dương Tử còn là diễn viên nhí chưa có địa vị, cô từng bị đuổi khỏi đoàn phim, bị giành mất vai thì mẹ của cô luôn đồng hành, động viên và an ủi con gái.

Hóa ra mẹ ruột Dương Tử cũng là người làm trong ngành giải trí, từng là cameo trong phim của con gái - Ảnh 8

Khi nữ diễn viên Tống Đan Đan khuyên Dương Tử nên bỏ nghề vì ngoại hình không phù hợp, chính mẹ cô nàng là người vẫn giữ vững niềm tin vào con gái. Bà đã giúp Dương Tử tìm kiếm các cơ hội được đóng phim, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, ghi danh vào học viện điện ảnh Bắc Kinh để theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp, đốc thúc con gái cân bằng giữa việc học văn hóa và quay phim. Chính vì có người mẹ vĩ đại, Dương Tử luôn giữ được sự lạc quan mạnh mẽ giữa làng giải trí lắm thị phi.

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