Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều?

Sao quốc tế 21/09/2023 12:05

Mới đây, Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Muốn Mãi Mãi Yêu đã tung poster couple của Dương Tử và Hứa Khải. Có thể thấy, Dương Tử tựa vào vai Phạm Thừa Thừa khiến dân tình không khỏi bấn loạn vì khoảnh khắc ngọt ngào, chemistry tràn màn hình của cả hai.

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 1

Thời điểm khi có thông tin Dương Tử và Phạm Thừa Thừa hợp tác trong Muốn Mãi Mãi Yêu đã bị dân tình phản đối kịch liệt vì chênh lệch tuổi tác lẫn ngoại hình. Đặc biệt, việc Dương Tử đảm nhiệm vai học sinh trung học đã nhận nhiều ‘gạch đá’ từ công chúng.

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 2

Tuy nhiên, qua những hình ảnh gần đây được đoàn phim công bố, Dương Tử gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, trạng thái tích cực, không quá ‘dừ’ so với nam chính. Nhan sắc Phạm Thừa Thừa cũng khiến dân tình ‘u mê’ vì điển trai, tựa soái ca ngôn tình xé sách bước ra.

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 3

Đáng chú ý, đây là hình ảnh được nền tảng Youku kêu gọi đầu tư trong ngày hội chiêu thương. Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2024 khiến dân tình ‘hụt hẫng’. Được biết, trước đó có nguồn tin phim sẽ trình làng vào cuối năm 2023 nên khiến họ lại tiếp tục chờ đợi.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Dương Tử và Phạm Thừa Thừa gây sốt với khoảnh khắc tựa vai nhau đầy ngọt ngào, netizen vẫn 'hụt hẫng' vì một điều? - Ảnh 4

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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