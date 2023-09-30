Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 30/09/2023 07:30

Đa phần tạo hình các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng từ trước đến nay đều được đánh giá cao, từ gương mặt xinh đẹp đến thời trang đẹp mắt.

Mới đây, những hình ảnh mới của Vương Sở Nhiên trên phim trường "Liễu chu ký" được lan truyền trên cộng đồng mạng. Ngay sau đó, khán giả đều khen ngợi khí chất "nữ hán tử" của nhân vật Liễu Miên Đường. Thậm chí, không ít người nói rằng Vương Sở Nhiên chính là nhân vật Liễu Miên Đường "xé sách" bước ra.

Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2

Điều này dễ hiểu bởi ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Đa phần tạo hình các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng từ trước đến nay đều được đánh giá cao, từ gương mặt xinh đẹp đến thời trang đẹp mắt.

Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Sang dự án mới này, bạn diễn của Vương Sở Nhiên là Trương Vãn Ý - nam diễn viên vẫn được đánh giá cao về diễn xuất cũng như ngoại hình điển trai. Anh vừa ghi điểm với khán giả với vai diễn Thương Huyền trong phim hot mùa hè là Trường tương tư. Nhân vật này yêu đơn phương Tiểu Yêu (Dương Tử). Những phân cảnh nội tâm của Trương Vãn Ý đã gây ấn tượng mạnh và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Tiết lộ tạo hình nam nhân của Vương Sở Nhiên, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5

Liễu Chu Ký xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên thủ vai) - đích nữ của gia đình làm quan. Vì gia đình lâm vào đường cùng, nàng buộc bị gả vào kinh thành, nhưng bị thổ phỉ cướp dâu trên đường đi khiến nàng bất đắc dĩ trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý thủ vai). Một ngày nọ, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê và quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó. Vì vậy, nàng nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu chính là phu quân của mình. Thôi Cửu biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lợi dụng Liễu Miên Đường để thực hiện mục đích của mình.

Vương gia Thôi Cửu và Liễu Miên Đường là cặp đôi trai tài gái sắc, sở hữu trí thông minh, mưu lược hiểm hóc, trái tim can đảm và tấm lòng lương thiện. Trong vòng xoáy chính trị, cả hai đứng ở hai chiến tuyến đối địch nhau, nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu

Sau Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đóng cùng Dương Dương, Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành nữ chính trong một dự án phim hiện đại khác là Tình Yêu Có Pháo Hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu

Hậu lùm xùm phốt thái độ, Vương Sở Nhiên nhận 'cơn mưa' lời khen vì hành động tinh tế này

Hậu lùm xùm phốt thái độ, Vương Sở Nhiên nhận 'cơn mưa' lời khen vì hành động tinh tế này

Loạt ảnh 'tình bể bình' giữa Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Loạt ảnh 'tình bể bình' giữa Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ?

Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ?

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý