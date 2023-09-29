Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu

Sao quốc tế 29/09/2023 16:45

Sau Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đóng cùng Dương Dương, Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành nữ chính trong một dự án phim hiện đại khác là Tình Yêu Có Pháo Hoa.

Trong Tình Yêu Có Pháo Hoa, Vương Sở Nhiên hợp tác cùng nam diễn viên Đàn Kiện Thứ. Đây là lần hợp tác đầu tiên của cả hai diễn viên. 

Mới đây, đoàn làm phim đã tung poster "tình bể tình" giữa cặp đôi chính với dòng chia sẻ: "Trăng là áng trăng trên trời cao, người chính là người trong lòng. Ngẩng đầu ngắm ánh trăng, cúi đầu ngước nhìn người. Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ), Tiền Phỉ (Vương Sở Nhiên) chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, tình yêu bên người, lúc nào cũng đều là đoàn viên".

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu - Ảnh 1

Trước đó, một số hình ảnh rò rỉ từ phim trường đã nhận phải những ý kiến trái chiều, chủ yếu nhận xét Đàn Kiện Thứ chiều cao không đủ nên khi đứng cạnh Vương Sở Nhiên không tạo được cảm giác của một cặp đôi. Tuy nhiên, cũng rất đông cư dân mạng không tán thành quan điểm này, họ cho rằng việc tạo "phản ứng hoá học" phần lớn phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của diễn viên, chênh lệnh chiều cao không đóng vai trò then chốt gì cả.

Dù vậy, bộ phim vẫn được khán giả cực kỳ mong đợi vì sở hữu dàn diễn viên đẹp, có diễn xuất tốt. Tình Yêu Có Pháo Hoa mới đóng máy vào tháng 7/2022 và đang tiến hành làm hậu kỳ, đợi lịch phát sóng. 

Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu - Ảnh 2Rời xa Dương Dương, Vương Sở Nhiên 'tình bể bình' với Đàn Kiện Thứ trong ngày trung thu - Ảnh 3

Tình yêu có pháo hoa thuộc thể loại ngôn tình thanh xuân đô thị, kịch bản được chuyển thể từ Hay Là Mình Sống Chung của tác giả Hồng Cửu. Nội dung kể về nữ chính Tiền Phỉ, một nhân viên làm ngân hàng đầu tư, đang ôm ấp hoài bão về một hôn lễ trong mơ, đáng tiếc đến phút cuối cùng vị hôn phu cô yêu nhất lại lựa chọn quay lưng rời đi. Sau cuộc tình tan vỡ cô dần dần học cách xây dựng lại cuộc sống, đối mặt với nhiều thử thách và xung đột khác nhau, cô khám phá ra điểm mạnh, khát vọng của chính mình và tầm quan trọng của giá trị bản thân.

Trong quá trình đó cô gặp gỡ nam chính Lý Diệc Phi, thiếu gia nhà hào môn nhưng không muốn sống bám gia đình, quyết định tự mình lập nghiệp. Lý Diệc Phi xem tình yêu chỉ như một món đồ trang trí không hơn không kém, bạn gái lại yêu anh vì gia thế giàu có, khi thấy Lý Diệc Phi thoát ly khỏi gia đình đã không chịu được mà rời đi. Sau tất cả, Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi đồng hành cùng nhau vượt qua nhiều trắc trở, cuối cùng nhận ra đối phương là chân ái đời mình.

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