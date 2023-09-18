Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ?

Sao quốc tế 18/09/2023 10:15

Ngoài diễn xuất, Vương Sở Nhiên hiện đang là đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cao 1,72 mét, có gương mặt dễ biến hóa phong cách từ ngây thơ đến quyến rũ.

Mới đây, Vương Sở Nhiên nhận được đông đảo bình luận ngợi khen và trầm trồ về nhan sắc thông qua loạt ảnh quảng cáo thời trang mới. Cụ thể, thương hiệu thời trang đăng tải: "Cùng Ngải Lai Y rung động trái tim người phát ngôn Vương Sở Nhiên, cùng nhau mở ra chương mới của áo nhung ấm áp, bên nhau trong hành trình mang khí chất thu đông". Nữ diễn viên hiện được nâng cấp danh phận "Đại sứ thương hiệu Ngải Lai Y" thành "Người phát ngôn Ngải Lai Y".

Đây cũng được xem là "tín hiệu tốt" sau những tranh cãi vừa qua.

Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 1Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 2Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 3Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 4Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 5

Trước đó, Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng. Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực trên các bài đăng về nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay.

Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 6Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ? - Ảnh 7

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999 ở Sơn Đông (Trung Quốc), tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Nữ diễn viên thường được nhận xét có nét nhang nhác Lưu Diệc Phi, được truyền thông Trung Quốc đánh giá gương mặt khả ái, là "thần tiên tỉ tỉ" thế hệ mới.

Người đẹp từng đóng nhiều vai thứ chính, vai phụ trong các phim "Thanh Bình nhạc", "Yến Vân Đài", "Thượng thực". "Nghe nói em thích tôi" là phim đầu tiên cô đóng chính phát sóng. Năm nay, người đẹp còn có phim "Khói lửa nhân gian của tôi", đóng cùng Dương Dương.

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước loạt ảnh Vương Sở Nhiên lên trang bìa tạp chí Wonderland.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Mối nhân duyên kỳ lạ giữa Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn, là bạn hay đối thủ trời sinh?

Mối nhân duyên kỳ lạ giữa Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn, là bạn hay đối thủ trời sinh?

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong "Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe"

Phía Vương Sở Nhiên phủ nhận tin đồn nên duyên với Trần Tinh Húc trong "Lời Nói Dối Của Em Cũng Dễ Nghe"

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 27 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau