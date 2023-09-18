Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới, liệu bạn gái Dương Dương có lấy lại danh tiếng suôn sẻ?

Ngoài diễn xuất, Vương Sở Nhiên hiện đang là đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô cao 1,72 mét, có gương mặt dễ biến hóa phong cách từ ngây thơ đến quyến rũ.

Mới đây, Vương Sở Nhiên nhận được đông đảo bình luận ngợi khen và trầm trồ về nhan sắc thông qua loạt ảnh quảng cáo thời trang mới. Cụ thể, thương hiệu thời trang đăng tải: "Cùng Ngải Lai Y rung động trái tim người phát ngôn Vương Sở Nhiên, cùng nhau mở ra chương mới của áo nhung ấm áp, bên nhau trong hành trình mang khí chất thu đông". Nữ diễn viên hiện được nâng cấp danh phận "Đại sứ thương hiệu Ngải Lai Y" thành "Người phát ngôn Ngải Lai Y". Đây cũng được xem là "tín hiệu tốt" sau những tranh cãi vừa qua.

Trước đó, Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng. Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực trên các bài đăng về nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay. Vương Sở Nhiên sinh năm 1999 ở Sơn Đông (Trung Quốc), tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Nữ diễn viên thường được nhận xét có nét nhang nhác Lưu Diệc Phi, được truyền thông Trung Quốc đánh giá gương mặt khả ái, là "thần tiên tỉ tỉ" thế hệ mới. Người đẹp từng đóng nhiều vai thứ chính, vai phụ trong các phim "Thanh Bình nhạc", "Yến Vân Đài", "Thượng thực". "Nghe nói em thích tôi" là phim đầu tiên cô đóng chính phát sóng. Năm nay, người đẹp còn có phim "Khói lửa nhân gian của tôi", đóng cùng Dương Dương.

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