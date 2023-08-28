Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Cụ thể, nữ diễn viên nhận được sự quan tâm khi diện trang phục nam nhân trong bộ phim này. Nhiều người dành "cơn mưa" lời khen cho cô nàng, thậm chí còn nhận xét Vương Sở Nhiên như nhân vật Liễu Miên Đường xé sách bước ra.

Kiều Tàng là dự án được đầu tư khủng của nền tảng Tencent, cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Vương Sở Nhiên với thể loại cổ trang sau hai bộ phim hiện đại là Khói lửa nhân gian của tôi và Nghe nói em thích tôi. Mặc dù bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận công kích từ bộ phim hợp tác với Dương Dương, sự nghiệp của Vương Sở nhiên vẫn không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, mỹ nhân sinh năm 1999 vẫn là cái tên được lòng các nhà đầu tư, được đánh giá là tiểu hoa phù hợp cho cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

Về Trương Vãn Ý, nam diễn viên là gương mặt được yêu thích khi góp mặt trong bộ phim Trường Tương Tư, đóng cặp cùng Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ… Nam diễn viên sinh năm 1994 cũng là một trong những sao nam đang lên, được các đoàn làm phim để mắt đến. Nhất là dạo gần đây, anh có nhiều cơ hội giành được vai chính trong những dự án lớn, cho thấy sự nghiệp của Trương Vãn Ý có tiềm năng tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Theo nguyên tác, Kiều Tàng của Cuồng Thượng Gia Cuồng là bộ truyện được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc. Trong phim, Vương Sở Nhiên sẽ hoá thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu.

Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.