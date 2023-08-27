Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 27/08/2023 16:00

Thời điểm hiện tại, Vương Sở Nhiên đang bị khán giả chỉ trích vì liên tục có nhiều thông tin không hay xoay quanh nữ diễn viên.

Mới đây, ngày 26/8, một số hình ảnh hậu trường của "Liễu Chu Ký" do "team qua đường" ghi lại được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội xứ Trung. Cụ thể, một cư dân mạng đã đăng tải video Trương Vãn Ý và một nữ diễn viên không phải Vương Sở Nhiên đang ghi hình cho một cảnh quay dưới nước của bộ phim. Ảnh chụp trên phim trường cho thấy một nữ diễn viên mặc trang phục, được hóa trang giống cô nàng đang khoác áo choàng sau khi hoàn thành cảnh quay dưới nước. 

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Rộ clip một nữ diễn viên không phải Vương Sở Nhiên đang ghi hình cho một cảnh quay dưới nước của bộ phim "Liễu Chu Ký"

Dù Vương Sở Nhiên đang tích cực tạo lại thiện cảm với khán giả sau hàng loạt "sóng gió" trước đó, nhưng thông tin này đang khiến cô nàng tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Bởi ngay trong ngày trước đó (25/8), nhiều blogger đăng tải hình ảnh Vương Sở Nhiên đóng phim với cảnh đôi môi tái nhợt ngâm mình dưới nước, nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi Vương Sở Nhiên chuyên nghiệp thì ngay hôm sau đã rộ tin nghi vấn cảnh quay này được cho là do diễn viên đóng thế thực hiện. 

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Trước đó lan truyền hình ảnh Vương Sở Nhiên đóng phim với cảnh đôi môi tái nhợt ngâm mình dưới nước

Ngay trong sáng cùng ngày, chủ đề "Vương Sở Nhiên dùng diễn viên đóng thế" đã nhang chóng leo lên top 1 hot search bảng giải trí và được cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng như: "Hiện tại là mùa hè, toàn bộ nhân viên còn mặc áo ngắn tay vì nóng thì sao Vương Sở Nhiên lại phải dùng đóng thế ở cảnh này?", "Ngày hôm qua khu Đại Long vẫn luôn mưa to, đoàn phim quay chụp bị đứt đoạn, trên núi người qua đường đều thấy thật lạnh", "Đây là chỉ là người vào cảnh để thử sáng và góc quay, Vương Sở Nhiên chắc sẽ tự mình hoàn thành cảnh quay này",...

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 5

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 6
Hình ảnh được cho là cảnh quay dưới nước của Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên trong Liễu Chu Ký"

Được biết, "Liễu Chu Ký" là dự án phim do Tencent và Gia Hành hợp tác sản xuất.  "Liễu Chu Ký" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiều Tàng" của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên thủ vai). 

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 7

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao? - Ảnh 8
Hình ảnh được cho là cảnh quay dưới nước của Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên trong Liễu Chu Ký"

Sau khi trải qua cơn bệnh nặng, Liễu Miên Đường mất đi ký ức, mọi chuyện sau khi xuất giá đều đã quên sạch. May mắn thay, phu quân Thôi Cửu tướng (Trương Vãn Ý thủ vai) tính cách ấm áp lương thiện, dù nàng mang bệnh cũng không rời không bỏ. Khi Liễu Miên Đường khôi phục ký ức, chuyện tình cảm giữa nàng và Thôi Cửu tướng có những diễn biến không ngờ.    

 

 

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Mạng xã hội Weibo xứ Trung đã lan truyền hình ảnh hậu trường của hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong đoàn phim Liễu Chu Ký.

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