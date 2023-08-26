Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Sao quốc tế 26/08/2023 12:30

Mạng xã hội Weibo xứ Trung đã lan truyền hình ảnh hậu trường của hai diễn viên chính Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong đoàn phim Liễu Chu Ký.

Mới đây, những hình ảnh của Vương Sở Nhiên Trương Vãn Ý trên phim trường của bộ phim cổ trang Kiều Tàng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, loạt ảnh gây chú ý bởi tạo hình vô cùng chỉnh chu và được đầu tư. Đồng thời, cư dân mạng mong chờ "phản ứng hóa học" của cặp đôi trong bộ phim này.

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký' - Ảnh 1Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký' - Ảnh 2

Đây được xem là dự án cổ trang được đầu tư khủng của nền tảng Tencent, cũng đánh dấu màn trở lại của Vương Sở Nhiên sau vai diễn Hứa Thấm trong bộ phim tai tiếng Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Mặc dù bị dính loạt lùm xùm tình cảm, nhưng Vương Sở Nhiên vẫn rất được lòng các nhà đầu tư, đồng thời biểu thị dự án thất bại vừa qua không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1999.

Về Trương Vãn Ý, anh chàng đang rất được yêu thích khi góp mặt trong dự án Trường Tương Tư, đóng chính cùng Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ... Trương Vãn Ý cũng là một trong những sao trẻ được các nhà làm phim để mắt nhất dạo gần đây khi liên tiếp giành được vai chính trong những dự án lớn, cho thấy anh chàng có nhiều tiềm năng để sự nghiệp ngày càng tiến xa hơn nữa.

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký' - Ảnh 3Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký' - Ảnh 4

Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiều Tàng" của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường

Vương Sở Nhiên sẽ hóa thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Hành Châu (Thôi Cửu). Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Hành Châu là người chồng của mình. Còn Thôi Hành Châu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.

Vương gia Thôi Hành Châu và Liễu Miên Đường là cặp trai tài gái sắc, có trí thông mình, có mưu lược đỉnh, có cả can đảm, sự trung dũng và cả sự lương thiện chống lại cái xấu. Đương nhiên với nhan sắc đỉnh cao, hai người cũng là tâm điểm thu hút nhiều ong bướm. Nhưng trên hết với tài trí và nhan sắc của mình họ hấp dẫn lẫn nhau.

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