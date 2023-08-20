Vì sao Trương Vãn Ý mới thực sự là nam chính trong Trường Tương Tư?

Sao quốc tế 20/08/2023 15:30

Từ sau khi ra mắt, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh vai nam chính của bộ phim "Trường tương tư".

Trường tương tư là bộ phim Trung Quốc đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả vào mùa hè năm nay. Tác phẩm xoay quanh nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 người đàn ông có cảnh hưởng lớn đến cuộc đời cô: Tây Viêm Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi).

Từ sau khi ra mắt, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh vai nam chính của bộ phim. Theo nguyên tác, Đồ Sơn Cảnh là người nữ chính Tiểu Yêu yêu và sẽ ở bên cô đến cuối đời. Trong khi, Thương Huyền mới là nhân vật nam chính trung tâm, xuất hiện nhiều nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mạnh truyện.

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Mới đây, đạo diễn Tần Trăn đã chia sẻ về vai trò của các nhân vật trong phim. Theo đó, đạo diễn một lần nữa khẳng định vai Thương Huyền của Trương Vãn Ý là nam chính, Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi là vai thứ chính ở Trường tương tư. Lý giải nguyên do tại sao nam chính không phải là người nữ chính yêu theo mô típ thông thường, đạo diễn chỉ trả lời ngắn gọn: "Thực ra tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về điều này. Chỉ cần tạo hình nhân vật đầy đặn, vấn đề này không đáng lo ngại".

Đạo diễn chia sẻ thêm: "Mọi người trong ngành đều biết kỹ năng diễn xuất của Trương Vãn Ý rất tinh tế và tự nhiên. Đó là lý do cậu ấy được chọn vào vai nam chính".

Vì sao Trương Vãn Ý mới thực sự là nam chính trong Trường Tương Tư? - Ảnh 2Vì sao Trương Vãn Ý mới thực sự là nam chính trong Trường Tương Tư? - Ảnh 3Vì sao Trương Vãn Ý mới thực sự là nam chính trong Trường Tương Tư? - Ảnh 4Vì sao Trương Vãn Ý mới thực sự là nam chính trong Trường Tương Tư? - Ảnh 5

Phần 1 Trường tương tư gồm 39 tập, kết thúc với cảnh Thương Huyền lên ngôi vua. Để giúp đỡ Thương Huyền, Tiểu Yêu phải kết hôn với Phong Long của tộc Xích Thủy. Chuyện tình yêu giữa cô và Đồ Sơn Cảnh ngày càng đi vào ngõ cụt. Phần 2 của bộ phim gồm 21 tập, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay.

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