Vì sao phim của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chưa 'vượt mặt' được "Trường tương tư' và 'Liên hoa lâu'?

Tham vọng của đoàn phim thể hiện ngay ban đầu là đánh bại thành tích của Trường tương tư (Dương Tử đóng chính) và Liên Hoa Lâu (Thành Nghị đóng chính) đã lên sóng trước đó.

Thuộc thể loại huyền huyễn và tiên hiệp, bộ phim cổ trang "Bảy kiếp may mắn" (tựa Anh: Love You Seven Times) với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đang nhận nhiều sự chú ý từ phía khán giả.

Là một trong những dự án trọng điểm cấp S+ được đầu tư kinh phí không nhỏ, "Bảy kiếp may mắn" ít nhiều đạt một số thành tích nhất định.

Tại thời điểm mới công bố, phim vượt 1 triệu lượt đặt xem trước, phá mốc nhiệt 8.000 điểm ngay tập đầu tiên. Bộ phim xếp thứ 3 trên Datawin với 1,857 điểm (sau Trường tương tư và Liên Hoa Lâu), nhân vật Tường Vân (Dương Siêu Việt) đóng góp 45%, Sơ Không (Đinh Vũ Hề) đóng góp 45% vào thành tích. Phim đứng thứ 3 trên Vlinkage với 71,86 điểm, thứ 3 Vân Hợp với 22,43 triệu/tập, thứ 5 Khốc Vân với 22,52 triệu/tập.

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim cổ trang huyền huyễn được đầu tư cấp S+ của nhà sản xuất Hằng Tinh Dẫn Lực và nền tảng phát sóng iQIYI. Sở hữu nguyên tác được yêu mến cùng nhà sản xuất mát tay, được đầu tư kỹ lưỡng từ phục trang cho tới kỹ xảo đỉnh cao nhưng Bảy Kiếp May Mắn lại không thể hot.

Tuy nhiên, mạch phim "Bảy kiếp may mắn" bị chê diễn ra hơi chậm, nội dung thay đổi quá nhiều so với tiểu thuyết gốc của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Xét về nữ chính, Dương Siêu Việt, cô sở hữu kha khá tác phẩm được đầu tư lớn như Trùng Tử, Luận anh hùng ai xứng đáng anh hùng, Tương dạ 2… Tuy nhiên về thực lực diễn xuất, Dương Siêu Việt vẫn chưa hoàn thiện. Cô thường bị chê năng lực diễn xuất yếu, khó lột tả cảm xúc nhân vật.