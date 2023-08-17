Vì sao 'Bảy kiếp may mắn' của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề 'lép vế' hơn phim của Ngu Thư Hân?

Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này đang không ngừng tăng nhanh cho thấy, sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này.

"Bảy kiếp may mắn" có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt . Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập (có thông tin là 38 tập).

Ngoài ra, bộ phim có lượt xem giảm mạnh, không nhận được hiệu ứng tốt từ người xem. So với "Trường tương tư" hay "Liên Hoa Lâu", "Bảy kiếp may mắn" hầu như bị lép vế hoàn toàn. Cụ thể, số lượng view Vân Hợp của phim đều không vượt qua 25 triệu/ngày. Thị phần phim cũng chưa từng vượt qua con số 10%/ngày.

Thậm chí, nhiệt độ của phim còn có thời điểm thua bộ phim mang lên đài chiếu lại lần 2 là "Khói lửa nhân gian của tôi". Một điều đáng chú ý là "Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương từng bị xem là thảm hoạ khi điểm Douban chỉ đạt 3.4/10 điểm.

Xét về nội dung và kĩ xảo, "Bảy kiếp may mắn" có sự đầu tư về trang phục và kĩ xảo. Trong đó, nữ chính Dương Siêu Việt có sự tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của cô còn hạn chế nên vẫn chưa có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc như Dương Tử trong "Trường tương tư".

Bên cạnh đó, nhiều khán giả không hài lòng khi biên kịch thay đổi thân phận của Sơ Không và Tường Vân trên phim cũng khiến nhân vật mất đi nét hấp dẫn vốn có.

"Bảy kiếp may mắn" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố.