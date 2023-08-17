Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật!

Sao quốc tế 17/08/2023 11:12

Dù có xuất phát điểm tốt khi là diễn viên nhí, thế nhưng Dương Tử vẫn phải vật lộn một thời gian khá dài trong Cbiz để có được vị thế như hiện tại.

Thời gian gần đây, Dương Tử quay lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim "Trường tương tư" - phim vừa chính thức ra mắt công chúng hôm 24/7 và liên tiếp lập nên nhiều kỷ lục khủng trên màn ảnh phim hè Hoa ngữ 2023. Tuy được biết đến là một tiểu hoa đán thừa thực lực thế nhưng ít ai biết rằng cô nàng từng trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật. 

Dương Tử sinh năm 1992, là một trong tứ tiểu hoa đán sinh sau năm 1990 cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô được biết đến với xuất phát điểm là diễn viên nhí. Từ nhỏ, Dương Tử đã có cơ hội tham gia vào các vai diễn quần chúng trong các bộ phim nổi tiếng như "Danh gia vọng tộc 2", "Dũng cảm đối diện", "Thiếu niên Khang Hy". 

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 1

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 2
Dù có xuất phát điểm tốt khi là diễn viên nhí, thế nhưng Dương Tử vẫn phải vật lộn một thời gian khá dài trong Cbiz để có được vị thế như hiện tại

Năm 2005, Dương Tử tham gia đóng vai chính trong bộ phim "Nhà có trai có gái" với vai diễn Hạ Tuyết. Bộ phim đạt vị trí số một về thứ hạng khi phát sóng tại Trung Quốc và trở thành tuổi thơ lớn lên cùng nhiều trẻ em ở đất nước tỷ dân này. Đây cũng chính là lí do tại sao nhiều người nổi tiếng ở Trung Quốc có câu nói "Tôi xem phim của Dương lão sư mà trưởng thành" khi nhắc về Dương Tử. 

Ở thời điểm hiện tại, qua các vai diễn đa dạng, Dương Tử đều thể hiện thành công khả năng diễn xuất đa chiều, đặc biệt là qua đôi mắt to tròn nhiều cảm xúc. Trong một bài phỏng vấn với tờ People's Entertainment, Dương Tử đã có những chia sẻ về hành trình diễn xuất từ khi còn là một diễn viên nhí đến khi thành danh như hiện tại.

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 3Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 4

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 5
Dương Tử trong bộ phim "Nhà có trai có gái"

Dương Tử chia sẻ rằng khi cô tham gia vào vai diễn Hạ Tuyết trong "Nhà có trai có gái" khi vừa mới 12 tuổi nên cảm thấy có nhiều áp lực và vô cùng xấu hổ. Tại thời điểm đó cô từng trải qua khoảng thời gian khó khăn trong việc thuộc lời thoại và thể hiện biểu cảm nhân vật. Cũng chính nhờ sự kiên nhẫn của đạo diễn đã khiến cô được an ủi và có động lực hơn hoàn thành vai diễn. 

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 6

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 7

Dương Tử tâm sự chuyện nghề, chia sẻ mặt tối của ánh hào quang, chật vật tìm chỗ đứng sau bao năm làm nghệ thuật! - Ảnh 8
Dương Tử được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng, lên hương

Có thể thấy, dù có xuất phát điểm tốt khi là diễn viên nhí, thế nhưng Dương Tử vẫn phải vật lộn một thời gian khá dài trong Cbiz để có được vị thế như hiện tại. Năm 2018, sau thành công của "Hương mật tựa khói sương", tên tuổi của Dương Tử mới có thể thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những diễn viên cùng thế hệ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát,...

 

 

 

 

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