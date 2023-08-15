Lý do 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử khó lên sóng sớm

"Trường tương tư" hiện đang lập được những thành tích ấn tượng và liên tục lọt vào top đầu của loạt bảng xếp hạng danh tiếng.

Mới đây, theo truyền thông Hoa ngữ, dù nhà sản xuất của Trường tương tư đã nỗ lực để phim được lên sóng liền mạch nhưng điều này là rất khó. Bởi thời điểm này sẽ có nhiều phim được xếp lịch chờ phát sóng, cộng thêm phần 2 còn phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt và các bước cần thiết mới chính thức lên sóng. Theo dự đoán, phim có khả năng phát sóng cuối năm hoặc đầu năm 2024 sau khi đoàn phim tạm nghỉ một thời gian. Thông tin này khiến fan của "Trường tương tư" không hài lòng. Bởi ở thời điểm phần 1 đang có sức hút mạnh mẽ nếu không phát sóng phần 2 sẽ dễ khiến khán giả hụt hẫng, sự mong chờ cũng giảm đi.

Bên cạnh đó, tháng 12/2023 và đầu năm sau khả năng cao "Trường tương tư" phần 2 sẽ đụng độ nhiều bom tấn khác nên hiệu suất người xem cũng giảm mạnh. Cũng vào thời điểm này, "Trường tương tư" phần 2 đang là từ khóa rất hot ở xứ Trung. Có không ít khán giả đã bình luận dưới các diễn đàn phim yêu cầu nhà sản xuất tìm cách để phần 2 được lên sóng sớm hơn.

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao. Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.

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