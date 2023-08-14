Dương Tử bất ngờ hé lộ về một phần cái kết của 'Trường tương tư' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trong buổi trò chuyện với truyền thông Hoa ngữ, Dương Tử đã bàn luận về mối quan hệ của Tiểu Yêu và Tương Liễu ở "Trường tương tư".

"Trường tương tư" của Dương Tử vẫn đang là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng. Trong các bảng xếp hạng mới nhất, "Trường tương tư" hầu như đạt "All kill" (tức đứng đầu) như bảng Datawin, Vlinkage... Cụ thể trên Datawin, phim đạt top 1 với chỉ số 2.589 (Tiểu Yêu 40%, Tương Liễu 20%, Thương Huyền 18%, Khác 22%). Trên Vlinkage, phim cũng đạt top 1 với chỉ số 89.98 điểm.

Bên cạnh đó, ở bảng xếp hạng nhân vật, hầu hết các thứ hạng cao đều thuộc về 4 nhân vật chính của phim như: Top 1 là Tiểu Yêu đạt 9.32 điểm, top 7 là Đồ Sơn Cảnh đạt 8.92 điểm, top 9 là Tương Liễu đạt 8.81 điểm, top 10 là Thương Huyền đạt 8.78 điểm. Ở bảng xếp hạng Maoyan, phim đạt top 1 với chỉ số 9803.38 điểm, lượt xem Vân Hợp cũng đạt top 1 với khoảng 80 triệu view.

Hiện tại, nhiều khán giả tò mò về cái kết của phim, nhất là mối quan hệ của các nam chính với nữ chính Tiểu Yêu. Theo đó, khi fan của cặp đôi Tương Liễu và Tiểu Yêu hỏi về khả năng hai nhân vật này có yêu nhau thật không, Dương Tử đã có những hé lộ bất ngờ. Cụ thể, tiểu hoa đán chia sẻ rằng bản thân nghĩ nhân vật Tiểu Yêu và Tương Liễu không đơn giản chỉ có tình yêu. Số phận của Tiểu Yêu đã được định sẵn từ đầu đến cuối, cô ấy không có cách nào lựa chọn bất cứ ai. Dương Tử cho rằng Thương Huyền có cơ hội hơn bởi Tương Liễu có đại nghĩa quốc gia, hắn là tướng quân cuối cùng đã hy sinh trên chiến trường, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cuộc đời của hắn đã định trước không thể ở bên Tiểu Yêu. Nữ diễn viên nói thêm từ đầu đến cuối Tiểu Yêu và Tương Liễu đều biết rằng sẽ không có kết quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-bat-ngo-he-lo-ve-mot-phan-cai-ket-cua-truong-tuong-tu-khien-dan-tinh-ung-ngoi-khong-yen-609300.html