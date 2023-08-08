Nữ phụ gây sốt vì che kín mặt vẫn cuốn hút, vẻ đẹp ra sao mà 'đòi' lấn át cả nữ chính Dương Tử?

Trường Tương Tư được nhiều khán giả gọi vui là "cuộc đấu tranh sủng của dàn mỹ nam" để lấy lòng nữ chính Tiểu Yêu ( Dương Tử ). Trong số đó, Tương Liễu - hung thần sông nước lại có nhiều phân đoạn khá thú vị, trong đó có cảnh đi thuyền cùng nữ chính trong hình dạng nữ nhân.

Trong một cảnh phim của Trường Tương Tư, nữ chính Tiểu Yêu (khi này vẫn đang giả trai) đã có cuộc gặp mặt vô cùng độc lạ trên thuyền cùng Tương Liễu ( Đàn Kiện Thứ ). Thay vì "bưng" bộ dạng mỹ nam tóc bạch kim của mình đi gặp ý trung nhân, Tương Liễu lại hóa thành nữ, ngồi trong thuyền và điều khiển thời tiết để "dàn cảnh" cho Tiểu Yêu đi thuyền chung với mình.

Nhiều khán giả đã tra ra được Tương Liễu bản nữ do nữ diễn viên tên Trần Hân Dư thể hiện. Bắt đầu diễn xuất từ năm 2013, cô đã có trên dưới 10 năm "lăn lộn" trong showbiz Hoa ngữ, nhiều lần gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp trên màn ảnh. Tuy vậy, cho đến nay cô gần như chưa có vai nữ chính trung tâm nào, song mỗi lần đóng nữ phụ là lại lấn át nhan sắc nữ chính.

Trước Trường Tương Tư, cô từng ghi điểm trong các dự án như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Mỹ Vị Kỳ Duyên, Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn... trong đó cô đều có những khoảnh khắc ít ỏi nhưng nổi bật. Nhiều khán giả hi vọng Trần Hân Dư sẽ sớm có vai chính để không phí hoài nhan sắc và năng lực diễn xuất thế này.

Sắp tới, cô có vai nữ chính điện ảnh đầu tay trong phim Thôi Quan, đóng cùng nhiều đàn anh nổi tiếng như Minh Đạo, Vu Ba, Vương Cương... Hi vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho 10 năm tiếp theo thật bùng nổ của Trần Hân Dư.