'Trường tương tư' do Dương Tử đóng chính bất ngờ gây thất vọng vì điều này

Ở thời điểm hiện tại, "Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính đang là tác phẩm Hoa ngữ được quan tâm nhất hiện tại.

"Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính gây ấn tượng vì nội dung hấp dẫn, tạo hình và diễn xuất của dàn sao tròn vai. Tuy nhiên, ở diễn biến của tập mới, khán giả lại khó chịu vì một vài phân cảnh phim bị chê bai vì lạm dụng kĩ xảo, thiếu cảnh thực tế. Điều này khiến tác phẩm từ một bộ phim đang có tổng thể tốt trở nên mắc điểm trừ đáng tiếc.

Tuy nhiên, theo truyền thông Hoa ngữ, thời điểm "Trường tương tư" đang khởi quay là lúc dịch bệnh khó kiểm soát. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho ê-kíp, đoàn phim đã không thể tiến hành đi quay các phân cảnh thực tế tại một số địa điểm đã lên kế hoạch trước đó.

Chính vì thế, đoàn phim chọn phương án an toàn là dùng kĩ xảo. Tuy nhiên, việc sử dụng kĩ xảo trong phim tốn rất nhiều kinh phí. Đoàn phim cũng phản cân đo đong đếm để giúp ê-kíp không bị đội chi phí quá cao, mất kiểm soát.

"Trường tương tư" là một dự án cổ trang huyền huyễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao.

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.

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