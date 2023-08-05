Thời gian gần đây, những quy định về phát hành phim truyền hình Hoa ngữ liên tục được siết chặt trong nỗ lực nâng cao chất lượng tác phẩm truyền hình nói chung.

Mới đây, Tổng cục quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc (hay còn được gọi là Quảng Điện) đã đưa ra quy định mới về thời lượng lên sóng áp dụng đối với các bộ phim truyền hình đang và sắp được phát sóng.

Cụ thể, mỗi bộ phim truyền hình trước khi lên sóng đều phải trải qua vòng kiểm duyệt gắt gao. Thêm vào đó, mỗi tác phẩm sẽ chỉ có số tập theo đúng quy định của Quảng Điện, nếu dài hơn buộc phải chia làm 2 phần. Tuy nhiên, mỗi phần được lên sóng yêu cầu phải cách nhau 12 tháng.

Do những quy định mới nhất của Quảng Điện, những bộ phim đang và sắp lên sóng trong khoảng thời gian tới đang gặp phải không ít khó khăn trong công tác chỉnh sửa. Đáng lo ngại nhất chắc hẳn là bộ phim cổ trang Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Trường Tương Tư sẽ thực hiện chỉnh sửa để phần 2 vượt qua công tác kiểm duyệt của Quảng Điện. Cụ thể, đoàn làm phim sẽ buộc phải chiếu phần 2 chỉ với 21 tập, đồng nghĩa với việc 14 tập sau đó sẽ phải lược bỏ hoặc chỉnh sửa cho hợp lý.

Nhiều khán giả theo dõi phim tỏ ra e ngại bộ phim sẽ bị cắt hết cảnh đắt giá. Tuy nhiên, quyết định này hoàn toàn có thể chấp nhận được vì làm như vậy thì phim của Dương Tử mới có thể phát sóng trọn bộ trong năm 2023 thay vì đợi 12 tháng sau để lên sóng phần sau. Việc phải chia làm 2 phần, mỗi phần chiếu cách nhau 12 tháng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệt độ của phim và dàn diễn viên.

Trong lúc quy định mới đang ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện phim, Trường Tương Tư cũng đã phá 100 triệu lượt xem trung bình tập trên Vân Hợp. Sina cũng đã tạo mục CP riêng cho Trường Tương Tư trên bảng xếp hạng CP. Với việc thành tích đang ngày càng lên cao, khán giả hy vọng rằng Trường Tương Tư sẽ sớm hoàn thành công tác hậu kì chỉnh sửa để việc lên sóng phim được thuận lợi.

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