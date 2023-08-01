'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới cùng chồng tỉ phú

Ở một ảnh khác, cả hai nằm thân mật trên giường cưới. Dương Tử Quỳnh chia sẻ: "19 năm và em đồng ý! Chúng tôi đã kết hôn! Cảm ơn "gia đình" – những người đã yêu thương chúng tôi suốt những năm qua. Chúng tôi yêu tất cả các bạn!".

Mới đây, minh tinh Dương Tử Quỳnh đã đăng ảnh cưới cùng chồng tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi lên trang mạng xã hội Instagram. Bà nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên mặc váy trắng, đeo nhẫn cưới vào tay Jean Todt. Tỉ phú 78 tuổi lịch lãm với vest, tươi tắn nhận nhẫn.

Thông tin Dương Tử Quỳnh cưới Jean Todt lan tỏa trên mạng từ ngày 27/7. Khi đó, tay đua xe Felipe Massa đã đăng tải thiệp cưới của cặp đôi này lên mạng. Đám cưới diễn ra tại Thành phố Geneva - Thụy Sĩ, trong không gian kín đáo, ấm cúng với người thân và số ít bạn bè hai bên.

Ngoài thiệp cưới, một số ảnh cưới cũng được lan tỏa trên mạng qua những khách mời tham dự. Trong ảnh, Dương Tử Quỳnh mặc váy duyên dáng sánh vai Jean Todt lịch lãm với vest, cùng cắt bánh cưới.

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân" (phần 2) "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp" 3... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm "Everything Everywhere All at Once".

Tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi, là cựu tay đua người Pháp. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari và cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), hiện đang nghỉ hưu. Ông trải qua một đời vợ và có một con trai trước khi hẹn hò Dương Tử Quỳnh.