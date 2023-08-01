Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu

Sao quốc tế 01/08/2023 11:03

Chuyện tình yêu bình dị của Ngụy Đại Huân bên bạn gái khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, Ngụy Đại Huân - Tần Lam được các phương tiện truyền thông quay lại được cảnh cả hai cùng nhau đi dạo tại một khi dân cư. Được biết, Tần Lam sau khi trở về Bắc Kinh đã bắt xe đến gặp Ngụy Đại Huân. Tài xế đưa cả hai đến một khu dân cư nào đó, sau khi xuống xe, hai người khoác tay nhau trở về nhà.

Dù chưa chính thức công khai với công chúng nhưng mỗi khi xuất hiện thông tin Ngụy Đại Huân - Tần Lam bên nhau, khán giả và người hâm mộ đều dành lời ngưỡng mộ đến cả hai. Tần Lam tuy hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi nhưng không quá chênh lệch khi sánh đôi. Ngụy Đại Huân cũng rất dịu dàng, ân cần với bạn gái. 

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 1

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 2

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 3
Ngụy Đại Huân - Tần Lam được các phương tiện truyền thông quay lại được cảnh cả hai cùng nhau đi dạo tại một khi dân cư gần đây

Ngụy Đại Huân - Tần Lam là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" trên màn ảnh Hoa ngữ được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Mối quan hệ của cả hai nảy nở khi hợp tác trong bộ phim truyền hình "Bác sĩ Đường" (2022) và từng cùng nhau đi Tam Á du lịch. 

Trong một show truyền hình đầu năm 2023, Tần Lam không né tránh khi nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm, song nữ diễn viên cũng không trực tiếp nhắc đến tên bạn trai cụ thể mà để khán giả tự hiểu: "Chuyện tình yêu của tôi hiện tại chính là điều mọi người đều nhìn thấy. Cứ từ từ thôi".

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 4

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 5
Tối 6/5, Ngụy Đại Huân bị người qua đường bắt gặp đang tình tứ bên Tần Lam hậu tin đồn chia tay

Trước đó, tối ngày 6/5, Ngụy Đại Huân bị người qua đường bắt gặp tình tứ bên Tần Lam hậu tin đồn chia tay do cầu hôn nữ diễn viên không thành.

Theo video thời điểm đó được cộng đồng mạng chia sẻ, cả hai bước ra khỏi tòa nhà chung cư và trời thì có mưa. Nam diễn viên che ô cho bạn gái Tần Lam đang khoác tay nép vào người anh. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc ô lật ngược, Ngụy Đại Huân nhanh chóng nghiên ô che cho bạn gái khỏi ướt. Hành động ga lăng cũng như tình cảm tình tứ của Ngụy Đại Huân cùng Tần Lam tối hôm đó như một "câu trả lời" phủ nhận tin đồn chia tay trước đó. 

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 6
Ngụy Đại Huân - Tần Lam là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" trên màn ảnh Hoa ngữ được khán giả nhiệt tình ủng hộ

 

 

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 7

Rộ ảnh Ngụy Đại Huân hẹn hò sao nữ hạng A hơn tuổi, tình tứ như cặp đôi mới yêu dù bên nhau đã lâu - Ảnh 8
Sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội

Ngụy Đại Huân (1989), là nam diễn viên người Trung Quốc, anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Năm 2008, Ngụy Đại Huân tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng thanh xuân "Nhật kí Sophie" của đạo diễn Lâm Tuấn Thần. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa Ngụy Đại Huân đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp. 

Thời gian gần đây, sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Nam diễn viên liên tục nhận được lời mời tham gia các chương trình truyền hình và ngày càng có nhiều người hâm mộ. 

 

 

 

 

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Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Theo tiết lộ của một nhân viên đoàn phim cho biết khi chọn diễn viên cho nhân vật Mạch Yến Thần, Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên.

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