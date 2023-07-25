Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Sao quốc tế 25/07/2023 14:06

Theo tiết lộ của một nhân viên đoàn phim cho biết khi chọn diễn viên cho nhân vật Mạch Yến Thần, Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên.

Dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là một trong những dự án nhận được nhiều chú ý của khán giả hiện nay. Đáng chú ý, nam phụ Ngụy Đại Huân - thủ vai Mạnh Yến Thần dù có thời lượng xuất hiện trên phim rất ít nhưng lại được netizen yêu thích bởi nhan sắc ‘cực phẩm’ cùng khả năng diễn xuất ăn đứt cả nam chính Dương Dương.

Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 1

Theo tiết lộ của một nhân viên đoàn phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cho biết ban đầu, nhân vật Mạnh Yến Thần không được mọi người chú ý và quan tâm. Kịch bản khi đó cũng đào sâu về quan hệ tình cảm của hai cặp đôi chính Tống Diệm - Hứa Thấm (Dương Dương – Vương Sở Nhiên) và Mạnh Yến Thần - Trạch Miểu chứ không phải tam giác tình yêu như hiện tại.

"Thời gian đó, ai cũng cố gắng hết sức để vai nam chính trở nên cuốn hút hơn. Vì thế, Mạnh Yến Thần từ nam 2 bị đẩy xuống nam 3, vai nam 2 hiện tại là Tưởng Dụ cũng bị mờ nhạt hơn rất nhiều" - Tiểu Cửu cho biết.

Bên cạnh đó, người này cũng cho biết khi chọn diễn viên cho nhân vật Mạch Yến Thần, Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên. Nhân vật này vốn được nhắm cho một diễn viên trẻ họ S, từng đóng nam phụ cho phim của đỉnh lưu và được đoàn phim công nhận về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên sau khi lên sóng, Mạnh Yến Thần và Ngụy Đại Huân lại trở thành hai cái tên được cư dân mạng quan tâm và dành nhiều lời khen nhất trong cả bộ phim.

Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 2

Có thể thấy, từ ngoại hình cho đến thần thái của Mạnh Yến Thần được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài ‘trong truyền thuyết’ - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm.

Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 3

Trên màn ảnh, khán giả khen kĩ năng diễn xuất của sao nam. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

Hóa ra Ngụy Đại Huân không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 4

Khi đối diễn với Dương Dương, diễn xuất của anh được khen tốt hơn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đánh giá cao chemistry của Ngụy Đại Huân với Vương Sở Nhiên hơn cặp chính.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời

Khi hiệu ứng nhân vật Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi viral khắp các diễn đàn mạng thì nam phụ Ngụy Đại Huân đã bị fan bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay chương trình ngoài trời.

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