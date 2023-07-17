Tình tiết quan hệ tình cảm 'anh em nuôi' trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị tố đạo văn

Những ngày qua dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên lên sóng nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Trái với kì vọng của công chúng, nam chính Dương Dương được cho là nhân tố ‘gánh phim’ nhưng lại khiến netizen thất vọng, thậm chí lép vế trước nam phụ Ngụy Đại Huân .

Theo đó, những ngày qua, sau khi nhân vật Mạnh Yến Thần do Nguỵ Đại Huân được yêu thích rầm rộ, còn Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) trở thành đề tài gây tranh cãi của người xem thì tác giả nguyên tác là Cửu Nguyệt Hi đã có những bình luận gây tranh cãi.

Tác giả Cửu Nguyệt Hi cho rằng những ai thích nhân vật Mạnh Yến Thần (Ngụy Đại Huân) là do ham vật chất tiền tài, còn ‘giẫm đạp’ nam chính Tống Diệm (Dương Dương) là không thấu hiểu và xem thường một con người bình thường, xem không hiểu tác phẩm.

Trước màn ‘xé’ nhân vật do chính tay mình viết ra của tác giả thì CĐM xứ Trung đã phản ứng gây gắt và đã tìm bằng chứng nhân vật Mạnh Yến Thần là đi sao chép từ tác phẩm khác.

Không những thế, đích thân tác giả Thẩm Nam Kiều đã đăng bài tố Một Tòa Thành Đang Chờ Anh (nguyên tác của phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi) của Cửu Nguyệt Hi đã sao chép nội dung tiểu thuyết Anh Sợ Anh Yêu Em của mình. Tác giả Thẩm Nam Kiều cho rằng có sự tương đồng ở quá nhiều chi tiết của nhân vật Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm trong bộ truyện Một Toà Thành Đang Chờ Anh. Được biết, Một Tòa Thành Đang Chờ Anh ra đời năm 2017, khoảng 4 năm sau khi Anh Sợ Anh Yêu Em xuất bản.

Tác giả Thẩm Nam Kiều cho biết bộ truyện Anh Sợ Anh Yêu Em của cô xoay quanh một cặp anh em nuôi sống cùng nhau từ nhỏ và dần dần đem lòng yêu nhau. Trong khi đó, mối quan hệ của nhân vật Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm trong Một Tòa Thành Đang Chờ Anh cũng có nội dung tương tự. Thậm chí bố mẹ của hai bộ cũng có quá khứ và thiết lập nhân vật giống y hệt nhau.

Trước đây Cửu Nguyệt Hi cũng dính rất nhiều nghi án đạo văn nhưng cũng chưa từng lên tiếng hay giải thích. Chính vì thế, sự việc vướng nghi vấn ‘đạo văn’ lần này cũng không khiến người đọc và người xem bất ngờ nhưng vẫn còn gây tranh dữ dội trên cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.