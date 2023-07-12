Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng

Sao quốc tế 12/07/2023 19:05

Mặc dù lên sóng khá ít nhưng những tình tiết liên quan đến nhân vật Mạch Yến Thần (Ngụy Đại Huân thủ vai) được công chúng quan tâm. Đáng chú ý, mới đây, chi tiết bức tường bướm của Mạch Yến Thần bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng.

Những ngày qua, dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương DươngVương Sở Nhiên chính thức lên sóng, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chính vì thế, những tình tiết hậu trường phim luôn được công chúng chú ý.

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1

Được biết, mặc dù lên sóng khá ít nhưng những tình tiết liên quan đến nhân vật Mạch Yến Thần (Ngụy Đại Huân thủ vai) được công chúng quan tâm. Theo đó, đoàn phim đã thêm vào một tình tiết khác với nguyên tác là nhân vật Mạch Yến Thần có sở thích sưu tầm tiêu bản các loài bướm khác nhau trong phòng mình. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, góp phần hoàn thiện cho tính cách của nhân vật.

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2

Những con bướm trong phòng Mạnh Yến Thần được cho là hình ảnh tượng trưng cho nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai). Được biết, ở phần đầu phim, nhân vật này được gắn thêm một đôi cánh bướm phía sau lưng. Việc Mạnh Yến Thần thích sưu tầm bướm ám chỉ việc anh muốn sở hữu và giam cầm Hứa Thấm. Đây như là một cách để lưu giữ tình yêu âm thầm kéo dài hơn 10 năm mà anh dành cho em gái nuôi.

Sau cùng, Hứa Thấm thoát khỏi sự độc đoán của mẹ nuôi và anh trai nuôi để hướng tới hạnh phúc của mình. Để lại anh nuôi Mạnh Yến Thần đứng ngẩn ngơ giữa bức tường bươm bướm không có sức sống.

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhân vật Mạch Yến Thần do Ngụy Đại Huân liên tiếp lọt top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội. Từ ngoại hình cho đến thần thái của Ngụy Đại Huân được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm.

Bức tường bướm của nam phụ trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4

Trên màn ảnh, khán giả khen kĩ năng diễn xuất của Ngụy Đại Huân. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

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