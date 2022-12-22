Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý

Sao quốc tế 22/12/2022 16:39

Ngoài loạt ảnh cùng nhau đi du lịch ở Tam Á, mới đây, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh Tần Lam và Ngụy Đại Huân nắm tay nhau cùng đi vào khách sạn.

Những ngày qua, thông tin Tần Lam hẹn hò với đàn em ‘kém 10 tuổi’ Ngụy Đại Huân đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, những tay săn ảnh đã ghi lại được hình ảnh Tần Lam và Ngụy Đại Huân đi du lịch tại Tam Á (Hải Nam). Trong thời gian tại đây, cặp đôi cùng nhau đi du lịch, sánh vai đi dạo. Tần Lam có những hành động thân mật với đàn em. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn gặp gỡ gia đình của Ngụy Đại Huân.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý - Ảnh 1
Tần Lam và Ngụy Đại Huân bắt gặp hẹn hò khi cùng nhau đi du lịch Tam Á - Ảnh: Internet

Ngoài loạt ảnh cùng nhau đi du lịch ở Tam Á, mới đây, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng đi vào khách sạn. Trong ảnh, Tần Lam mặc áo phông trắng, đi giày vải đen khoe đôi chân thẳng tắp xinh đẹp. Người đẹp tình tứ bên "phi công" của mình và dù chênh lệch tuổi tác nhưng Tần Lam vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Ngụy Đại Huân giản dị trong chiếc áo phông xám, quần đen và dép quai hậu. Cả 2 đều đội mũ và dường như không muốn thu hút sự chú ý về mình. Theo người đăng bài, Tần Lam rất gần gũi, còn giao tiếp bằng mắt với cô, Ngụy Đại Huân thì đứng vào góc thang máy như thể sợ bị người khác phát hiện. Người này khen Tần lam xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt biết nói.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý - Ảnh 2
Cặp đôi còn bị bắt gặp nắm tay nhau cùng đi vào khách sạn - Ảnh: Internet

Được biết, ‘cặp đôi chị em’ này từng hợp tác trong dự án Bác Sĩ Đường. Thời điểm phim ra mắt, cả hai đều dành lời khen ngợi dành cho đối phương. Ngụy Đại Huân khen Tần Lam là cô gái hay cười và dịu dàng. Còn Tần Lam khen Ngụy Đại Huân hài hước và khiến cô không ngừng cười khi ở bên cạnh.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý - Ảnh 3
Tần Lam và Ngụy Đại Huân từng hợp tác trong dự án Bác Sĩ Đường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Ngụy Đại Huân cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Dương Mịch. Trong khi Dương Mịch và Tần Lam từng chung hội chị em Teddy. Dù sau khi không còn chung hội Teddy, hai nữ diễn viên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cả hai quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Nhưng giờ đây, Tần Lam lại được cho là đang hẹn hò tình cũ của bạn thân khiến nhiều người hoang mang.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý - Ảnh 4
Ngụy Đại Huân cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Dương Mịch, trong khi Dương Mịch và Tần Lam từng chung hội chị em Teddy - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả Tần Lam và Ngụy Đại Huân vẫn chưa phản hồi gì về tin đồn hẹn hò. Thậm chí, sau khi hình ảnh ở Tam Á được lan truyền, hai người họ vẫn tiếp tục ra vào cùng nhau, điều này chứng tỏ cả 2 không quan tâm đến việc bị chụp hình cũng như tin đồn này.

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