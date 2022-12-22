Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục bị bắt gặp khi cùng nhau vào khách sạn, thái độ khi bị phát hiện gây chú ý

Những ngày qua, thông tin Tần Lam hẹn hò với đàn em ‘kém 10 tuổi’ Ngụy Đại Huân đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, những tay săn ảnh đã ghi lại được hình ảnh Tần Lam và Ngụy Đại Huân đi du lịch tại Tam Á (Hải Nam). Trong thời gian tại đây, cặp đôi cùng nhau đi du lịch, sánh vai đi dạo. Tần Lam có những hành động thân mật với đàn em. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn gặp gỡ gia đình của Ngụy Đại Huân.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân bắt gặp hẹn hò khi cùng nhau đi du lịch Tam Á - Ảnh: Internet

Ngoài loạt ảnh cùng nhau đi du lịch ở Tam Á, mới đây, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng đi vào khách sạn. Trong ảnh, Tần Lam mặc áo phông trắng, đi giày vải đen khoe đôi chân thẳng tắp xinh đẹp. Người đẹp tình tứ bên "phi công" của mình và dù chênh lệch tuổi tác nhưng Tần Lam vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Ngụy Đại Huân giản dị trong chiếc áo phông xám, quần đen và dép quai hậu. Cả 2 đều đội mũ và dường như không muốn thu hút sự chú ý về mình. Theo người đăng bài, Tần Lam rất gần gũi, còn giao tiếp bằng mắt với cô, Ngụy Đại Huân thì đứng vào góc thang máy như thể sợ bị người khác phát hiện. Người này khen Tần lam xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt biết nói.