Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ?

Sao quốc tế 21/07/2023 09:22

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại khoảnh khắc chung khung hình của Ngụy Đại Huân và Suzy. Mối quan hệ của cả hai khiến công chúng bất ngờ.

Sức hút của phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi thời gian qua đã giúp tên tuổi của nam phụ Ngụy Đại Huân và vai diễn Mạnh Yến Thần của anh liên tiếp lọt top tìm kiếm. Chính vì thế mọi thông tin liên quan đến anh chàng luôn được công chúng tò mò.

Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại bức hình đầu tiên của Ngụy Đại Huân trên Instagram vào năm 2014. Đáng chú ý, anh chàng chung khung hình với sao nữ nổi tiếng xứ Hàn – Suzy. Thời điểm chụp bức ảnh này lúc anh chưa ký hợp đồng với JYP Entertainment.

Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 2

Được biết, Ngụy Đại Huân từng trực thuộc JYP Entertainment, kết thúc hợp đồng với JYP vào năm 2017, sau đó thành lập Studio riêng. Theo đó, sao nữ Suzy cũng từng nghệ sĩ của công ty này. Chính vì thế, cả 2 đã từng là đồng nghiệp chung công ty với nhau.

Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 3

Ngụy Đại Huân từng gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim như Nhật Ký Tô Phi, Thợ Săn Thành Phố, Thời Gian Để Yêu, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm,… Không chỉ vậy, nam diễn viên còn là khách mời ưa thích trên nhiều show giải trí, được nhiều tiền bối yêu mến vì thái độ dịu dàng với phụ nữ. Tên tuổi của anh được quan tâm hơn khi hẹn hò với hai mỹ nhân nổi tiếng Hoa ngữ là Dương Mịch và Tần Lam.

Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 4Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 5

Những ngày gần đây, nhờ vai diễn Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tên tuổi Ngụy Đại Huân trở thành cơn sốt trên các diễn đàn mạng. Từ ngoại hình cho đến thần thái của Mạnh Yến Thần được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm.

Dân tình phát sốt với khoảnh khắc Ngụy Đại Huân và Suzy chung khung hình, mối quan hệ gây bất ngờ? - Ảnh 6

Trên màn ảnh, khán giả khen kĩ năng diễn xuất của sao nam. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

 

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời

Khi hiệu ứng nhân vật Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi viral khắp các diễn đàn mạng thì nam phụ Ngụy Đại Huân đã bị fan bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay chương trình ngoài trời.

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