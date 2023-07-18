Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây sốt với tạo hình tóc húi cua

Sao quốc tế 18/07/2023 11:08

Những ngày gần đây, tên tuổi Ngụy Đại Huân qua vai diễn nam phụ Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi liên tiếp lọt xu hướng tìm kiếm. Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước loạt ảnh của anh chàng thời để kiểu tóc húi cua.

Những ngày gần đây, tên tuổi Ngụy Đại Huân qua vai diễn nam phụ Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi liên tiếp lọt xu hướng tìm kiếm. Chính vì thế những thông tin liên quan đến anh chàng luôn được công chúng quan tâm và chia sẻ rầm rộ.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây sốt với tạo hình tóc húi cua - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh của Ngụy Đại Huân thời để kiểu tóc húi cua. Nhiều khán giả không khỏi thích thú vì nghĩ rằng anh chàng vốn có gương mặt thư sinh cứ tưởng sẽ không hợp với kiểu tóc ‘badboy’ này tuy nhiên lại hợp không tưởng. Họ cho rằng anh chàng toát lên được đường nét nam tính, rắn rỏi trên gương mặt và tạo ra được một phong cách mới mẻ cho anh chàng.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây sốt với tạo hình tóc húi cua - Ảnh 2

Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn khẳng định nhan sắc của anh chàng chỉ hợp với tạo hình tổng tài trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Có thể thấy, khi đảm nhận vai diễn Mạch Yến Thần, từ ngoại hình cho đến thần thái của Ngụy Đại Huân được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai).

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây sốt với tạo hình tóc húi cua - Ảnh 3

Khán giả còn dành lời khen cho kĩ năng diễn xuất của Ngụy Đại Huân. Anh tạo được khí chất cho nhân vật, lạnh lùng nhưng không bị đơ. Ở những phân cảnh dồn nén, đau khổ, day dứt khi đối diện với nữ chính, Ngụy Đại Huân thể hiện tốt thông qua ánh mắt cảm xúc.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gây sốt với tạo hình tóc húi cua - Ảnh 4

Khi đối diễn với nam chính Dương Dương, diễn xuất của Ngụy Đại Huân được khen tốt hơn. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn đánh giá cao chemistry của Ngụy Đại Huân với Vương Sở Nhiên hơn cặp chính.

 

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