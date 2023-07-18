Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời

Sao quốc tế 18/07/2023 12:01

Khi hiệu ứng nhân vật Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi viral khắp các diễn đàn mạng thì nam phụ Ngụy Đại Huân đã bị fan bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay chương trình ngoài trời.

Những ngày qua dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đáng chú ý, danh tiếng của nam phụ Ngụy Đại Huân đã bùng nổ sau một đêm. Bên cạnh đó, có khán giả còn khẳng định Ngụy Đại Huân lột xác chỉ nhờ 1 cặp kính tổng tài, trở thành con người khác hoàn toàn vẻ ngoài hài hước bình thường trên các show truyền hình.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời - Ảnh 1

Mới đây, một blogger cho biết khi hiệu ứng nhân vật Mạnh Yến Thần viral khắp các diễn đàn mạng thì Ngụy Đại Huân đã bị fan bắt mặc vest và đeo kính quay chương trình ngoài trời. Theo đó, khi quay show giải trí ngoài trời, format chương trình lên rừng xuống ruộng, trời nắng nóng nhưng anh chàng vẫn phải mặc đồ vsst đen và đeo kính gọng vàng vì tổ chương trình yêu cầu.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời - Ảnh 2

Nhiều khán giả không khỏi ‘dở khóc dở cười’ với tình huống éo le này của Ngụy Đại Huân vì nghĩ đến viễn cảnh anh chàng mặc vest băng rừng, lội ruộng đã thấy hài hước. Họ cho rằng chắc hẳn anh chàng cũng không ngờ mình dù đã hot rồi mà công việc kiếm tiền còn khó khăn hơn vì cơn sốt tạo hình Mạch Yến Thần quá lớn.

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời - Ảnh 3

Có thể thấy, khi đảm nhận vai diễn Mạch Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, từ ngoại hình cho đến thần thái của Ngụy Đại Huân được đánh giá chuẩn hình tượng tổng tài “trong truyền thuyết” - với vest đen, đeo mắt kính gọng vàng, tính cách lạnh lùng. Dù vậy, nhân vật này lại vướng vào điều cấm kị khi có tình cảm với em gái nuôi Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai).

Nam phụ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi bị netizen bắt mặc vest và đeo kính tổng tài khi quay show ngoài trời - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Ngụy Đại Huân hiện đang trở thành cái tên hot được "đẩy thuyền" với Vương Sở Nhiên trên các nền tảng video hàng đầu Hoa ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng Ngụy Đại Huân ăn đứt Dương Dương, có diễn xuất tự nhiên và tạo hình thu hút, không "dầu mỡ" như mỹ nam đình đám.

 

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