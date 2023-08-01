Sau thất bại thảm hại vì vai nam chính của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, đài Hồ Nam bất ngờ làm một hành động cố 'cứu vớt' lại hình ảnh của Dương Dương

Dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã chính thức khép lại với kết quả đáng thất vọng. Nam chính Dương Dương nhận thất bại ê chề trong sự nghiệp khi kéo bộ phim này từ một tác phẩm được kì vọng thành thất vọng và gây nhiều ức chế cho khán giả.

Theo đó, khi diễn vai nam chính trong dự án này, Dương Dương bị cho rằng chỉ chăm khoe mẽ vẻ đẹp trai của mình nhưng lại không truyền tải đủ xúc cảm và thần thái của nhân vật. Trước những chỉ trích này, anh chàng đã lên tiếng cho rằng nói bản thân cảm thấy những tranh cãi trên mạng về vai diễn của anh chỉ xem thôi là được và không cần phải để ý quá nhiều. Nam tài tử khẳng định cần phải kiên định biết bản thân mình muốn gì, muốn đi con đường như thế nào. Với anh điều đó chính là diễn thật tốt và không thẹn với lòng.

Những tưởng sao nam sẽ nhận lỗi về mình nhưng lại nói những lời thiếu suy nghĩ. Điều này đã khiến làn sóng tẩy chay phim và nam diễn viên ngày càng mạnh mẽ khiến bộ phim nhận về kết quả thảm hại.

Mới đây, đài truyền hình Hồ Nam bất ngờ cho lên sóng bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong từng có sự tham gia của Dương Dương phiên bản cắt ghép dài 2 tiếng đồng hồ vào khung giờ vàng. Tuy nhiên, toàn bộ khung hình có nam phụ Trần Tường đều đã bị xóa, chỉ giữ lại phần lời thoại. Còn những cảnh toàn có nam diễn viên này đều bị cho làm mờ. Được biết nam phụ này từng dính scandal ngoại tình vài năm trước nên mới bị editor làm mờ.

Tuy nhiên, điều khán giả thắc mắc là dự án này có dính lùm xùm nhưng không hiểu sao đài Hồ Nam lại bỏ công sức cắt ghép và cho lên sóng. Giải đáp thắc mắc này, nhiều khán giả cho rằng đài Hồ Nam đang cố tình muốn gỡ gạc lại hình ảnh của Dương Dương sau thất bại ‘thảm hại’ của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Được biết, vai diễn của anh chàng trong Thiếu Nữ Toàn Phong thời điểm khi lên sóng từng rất được lòng khán giả, trở thành bàn đạp đưa anh chàng vụt sáng thành ngôi sao mới của Cbiz. Tuy nhiên, hành động này của đài lại khiến cho làn sóng tẩy chay Dương Dương ngày càng mạnh mẽ hơn.