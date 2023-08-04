Từng bị chê bai vì gương mặt đơ cứng, Dương Tử chuyển mình thành công với 'Trường tương tư'?

Hành trình tìm ý trung nhân của Văn Tiểu Lục cũng thống trị toàn nền tảng ở vị trí số 1, từ Vlinkage, Datawin đến lượt xem Vân Hợp. Không chỉ đứng số 1 ở thị trường Hoa ngữ, “Trường tương tư” còn vươn mình ở thị trường nước ngoài như như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan Mỹ, Bồ Đào Nha.

Nhờ sức nóng và độ lan tỏa rộng khắp, “Trường tương tư” được công nhận là bộ phim hot nhất chiếu dịp hè trong vòng 2 năm trở lại đây, thậm chí còn bỏ xa các đối thủ như Trường phong độ, Ngọc Cốt Dao,…

Bên cạnh đó, nhân vật Tiểu Yêu do diễn viên Dương Tử thủ vai cũng đang được quan tâm nhất trên bảng xếp hạng. Theo đó, bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật Tiểu Yêu trên Tencent Video phá 10 triệu. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân vật phá mốc này ở Tencent Video.

Không chỉ vậy, ở nhiều bảng xếp hạng khác, phim của Dương Tử cũng luôn ở top đầu. Ví dụ như chỉ số thảo luận toàn mạng datawin top 1 đạt với 2.665 điểm; Điểm nhiệt độ Maoyan top 1 khi đạt 9804.41 điểm; Lượt view Vân Hợp đạt top 1 với 85.07 triệu lượt xem. Từ những thành tích này cho thấy, sự trở lại của Dương Tử dịp này là một sự tính toán hợp lý và không ngoan.

Truyền thông Hoa ngữ còn đánh giá, vai diễn Tiểu Yêu của Dương Tử trong phim "Trường tương tư" là một trong những vai thành công hàng đầu của mỹ nhân họ Dương trong vài năm trở lại đây. Diễn xuất của Dương Tử trong phim không thể khẳng định là xuất sắc tuy nhiên cô cũng khắc phục được một số nhược điểm cố hữu về cách thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Thêm nữa, một điểm cộng lớn của Dương Tử chính ở việc tạo hình nhân vật đẹp, trang phục tinh tế và không diêm dúa. Chính vì điều này có thể khẳng định "Trường tương tư" chính là màn trở mình của Dương Tử. Điều đó cũng thể hiện qua việc lượng fan của cô sau một tuần đã tăng thêm vài trăm nghìn lượt dù thực tế, mỹ nhân họ Dương đã có sẵn hơn 60 triệu fan.