Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng

Sao quốc tế 04/08/2023 16:06

Gần đây, “Trường tương tư” do Dương Tử đóng chính đã thiết lập nhiều thành tích xuất sắc, giúp nền tảng Tencent lấy lại phong độ trong đường đua phim Hoa ngữ.

Kể từ khi khởi chiếu tới nay, Trường Tương Tư liên tục thu về những thành tích tốt và phá nhiều kỷ lục. Dàn diễn viên chính bao gồm Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ đều hút fan nhanh chóng, nhận về những lời khen ngợi từ khán giả.

Mới đây, Trường Tương Tư đã trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2023 phá mức nhiệt 33.000 trên nền tảng Tencent. Phim đứng thứ 8 trong bảng kéo hội viên mới của năm trên Tencent Video. Không chỉ vậy, chỉ số Datawin Trường Tương Tư ngày 2/8 đã phá mức 2.7, cụ thể là 2.701, tạm thời xếp thứ hai trong năm 2023, chỉ sau phim Cuồng Phong.

Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, chỉ số Vlinkage phim cũng đạt 91.06, chiếm giữ vị trí thứ hai năm 2023. Bên cạnh đó, nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhiệm đã đạt chỉ số Vlinkage 9.34, xếp thứ 2 trong năm 2023, chỉ thua Thời Ảnh của Tiêu Chiến. Các nhân vật khác trong Trường Tương Tư là Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu đều trụ vững trong top 20 Vlinkage.

Trong khi đó, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không thể lọt top cao trong một số bảng xếp hạng, sức hút chủ yếu dựa vào lưu lượng của cặp nam nữ chính. Theo đó, bộ phim có chế tác quá sơ sài, từ kỹ xảo cho tới kịch bản đều không ngừng gây tranh cãi. Đáng lẽ có sự xuất hiện của hai lưu lượng hàng đầu là yếu tốt rất mạnh để thu hút khán giả nhưng dường như Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lại bị lấy ra làm nền cho dàn nhân vật phụ.

Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, có rất nhiều tình tiết trong phim bị biến đổi khác với nguyên tác, bóp méo nhân vật chính để nâng nhân vật phụ khiến cả fan truyện lẫn fan phim ngán ngẩm, không thể tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn cũng chưa thể hiện được gì nhiều trong An Lạc Truyện, phần nhiều nhờ vào nhan sắc gánh. 

Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng - Ảnh 3

Trong cuộc chiến phim hè 2023, Dương Tử giành phần thắng hoàn toàn trước nàng tiểu hoa cùng lứa 90 Địch Lệ Nhiệt Ba. Khán giả nhận định, diễn viên thì vẫn nên dựa vào tác phẩm để khẳng định tên tuổi. Địch Lệ Nhiệt Ba nếu không cải thiện ở các dự án sau sẽ đối mặt với nguy cơ ngày càng mất đi sức hút và bị nhiều đối thủ khác vượt mặt.

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vừa qua, khi những tấm hình chụp Dương Tử bằng cam thường, không qua chỉnh sửa lan truyền trên mạng, đã thu hút một lượng lớn người quan tâm và theo dõi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á Trường Tương Tư phim của Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới cùng chồng tỉ phú

'Đả nữ' Dương Tử Quỳnh hạnh phúc khoe loạt ảnh cưới cùng chồng tỉ phú

Nụ hôn của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai vì lý do này

Nụ hôn của Dương Tử và Đàn Kiện Thứ trong Trường Tương Tư bất ngờ bị khán giả chê bai vì lý do này

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này

Trường Tương Tư của Dương Tử vừa lên sóng đã gây tranh cãi vì sao nam này

Thành tích 'Trường tương tư' của Dương Tử vượt loạt phim mùa hè 2023

Thành tích 'Trường tương tư' của Dương Tử vượt loạt phim mùa hè 2023

Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này

Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 53 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn