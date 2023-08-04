Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng

Mới đây, Trường Tương Tư đã trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2023 phá mức nhiệt 33.000 trên nền tảng Tencent. Phim đứng thứ 8 trong bảng kéo hội viên mới của năm trên Tencent Video. Không chỉ vậy, chỉ số Datawin Trường Tương Tư ngày 2/8 đã phá mức 2.7, cụ thể là 2.701, tạm thời xếp thứ hai trong năm 2023, chỉ sau phim Cuồng Phong.

Kể từ khi khởi chiếu tới nay, Trường Tương Tư liên tục thu về những thành tích tốt và phá nhiều kỷ lục. Dàn diễn viên chính bao gồm Dương Tử , Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ đều hút fan nhanh chóng, nhận về những lời khen ngợi từ khán giả.

Bên cạnh đó, chỉ số Vlinkage phim cũng đạt 91.06, chiếm giữ vị trí thứ hai năm 2023. Bên cạnh đó, nhân vật Văn Tiểu Lục/Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhiệm đã đạt chỉ số Vlinkage 9.34, xếp thứ 2 trong năm 2023, chỉ thua Thời Ảnh của Tiêu Chiến. Các nhân vật khác trong Trường Tương Tư là Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu đều trụ vững trong top 20 Vlinkage.

Trong khi đó, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn không thể lọt top cao trong một số bảng xếp hạng, sức hút chủ yếu dựa vào lưu lượng của cặp nam nữ chính. Theo đó, bộ phim có chế tác quá sơ sài, từ kỹ xảo cho tới kịch bản đều không ngừng gây tranh cãi. Đáng lẽ có sự xuất hiện của hai lưu lượng hàng đầu là yếu tốt rất mạnh để thu hút khán giả nhưng dường như Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lại bị lấy ra làm nền cho dàn nhân vật phụ.

Bên cạnh đó, có rất nhiều tình tiết trong phim bị biến đổi khác với nguyên tác, bóp méo nhân vật chính để nâng nhân vật phụ khiến cả fan truyện lẫn fan phim ngán ngẩm, không thể tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn cũng chưa thể hiện được gì nhiều trong An Lạc Truyện, phần nhiều nhờ vào nhan sắc gánh.

Trong cuộc chiến phim hè 2023, Dương Tử giành phần thắng hoàn toàn trước nàng tiểu hoa cùng lứa 90 Địch Lệ Nhiệt Ba. Khán giả nhận định, diễn viên thì vẫn nên dựa vào tác phẩm để khẳng định tên tuổi. Địch Lệ Nhiệt Ba nếu không cải thiện ở các dự án sau sẽ đối mặt với nguy cơ ngày càng mất đi sức hút và bị nhiều đối thủ khác vượt mặt.