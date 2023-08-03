Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Trước đây, Dương Tử đã đóng khá nhiều phim hiện đại, cô còn từng gây sốt với vai nữ chính ở Cá Mực Hầm Mật. Dẫu vậy, các tạo hình cũ thường bị cho là chỉ dừng ở mức đáng yêu, không tôn hết nét trong trẻo, ngọt ngào mà Dương Tử sở hữu.

Mặc dù từng bị mỉa mai là người không thể sống thiếu photoshop, nhưng rõ ràng qua góc máy chụp vội của người qua đường hay thông qua những tấm ảnh gốc, có thể thấy nhan sắc Dương Tử vẫn khá hút mắt người nhìn.

Phim cổ trang Trường tương tư (Lost You Forever) được đánh giá là nổi bật nhất trong nửa cuối năm 2023. Tác phẩm có sự góp mặt của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Lost You Forever sở hữu kịch bản chất lượng, dàn diễn viên sáng, hứa hẹn đem lại sự hài lòng cho khán giả.

Trường tương tư lấy bối cảnh giả tưởng, khi mà người, thần, yêu sống cùng nha. Phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử). Nàng có một tuổi thơ êm đềm với người anh họ Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng). Biến cố xảy ra khiến hai đứa trẻ mất cha mẹ, không nơi nương tựa. Tiểu Yêu và Thương Huyền bị chia cắt. Tiểu Yêu lưu lạc khắp nhân gian, chịu nhiều cực khổ. Khi trưởng thành, nàng đổi tên thành Văn Tiểu Lục. Tiểu Yêu cũng cải trang thành nam nhi, hành nghề đại phu. Về phần Thương Huyền, anh mở một quán rượu nhỏ, ngày đêm tìm kiếm tung tích của Tiểu Yêu.

Một lần tình cờ, Tiểu Yêu cứu mạng Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi). Hai người sớm tối bên nhau, dần nảy sinh tình cảm. Tiểu Yêu cũng đối đầu yêu quái chín đầu Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Tương Liễu yêu thầm cô nhưng luôn tỏ vẻ đối đầu, oan gia ngõ hẹp. Anh là người ngoài lạnh, trong nóng. Anh dạy cô nhiều kỹ năng để tự bảo vệ mình. Thậm chí, Tương Liễu còn ra sức bảo vệ người cô yêu, để giúp cô có nơi nương tựa sau này.

Ba nam nhân với ba thân phận, tính cách khác nhau, cùng đem đến những mối nhân duyên tốt đẹp trong đời cô gái Tiểu Yêu. Sau cùng, cô cũng tìm được hạnh phúc bên người mình yêu.