Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi

Sao quốc tế 07/08/2023 12:30

Thành công của Trường Tương Tư đã giúp dàn diễn viên chính của phim nhận được sự ủng hộ to lớn của khán giả.

Từ ban đầu, tác phẩm chuyển thể từ truyện của Đồng Hoa - Trường Tương Tư đã được dự đoán là siêu phẩm gây sốt, và điều đó còn thể hiện ở mức chịu chi của Tencent về kinh phí, thậm chí là thù lao diễn viên.

Gần đây, danh sách thù lao của dàn cast Trường Tương Tư đã được tiết lộ, khiến khán giả bàn luận xôn xao. Trong danh sách thù lao, nữ chính Dương Tử không nằm ngoài dự đoán khi giữ con số cao nhất. Dù sao đi nữa ở Trường Tương Tư, Dương Tử nắm vai trò nữ chủ với vai Tiểu Yêu, nên không có lý gì khi cô không được trả cát-xê khủng nhất dàn cast. Số tiền mà Dương Tử nhận được là 20 triệu NDT (hơn 66 tỷ đồng), mức độ khá hợp lý nếu so sánh với con số từng được tiết lộ vào năm 2019 của cô (trên dưới 60 triệu cho 3 phim).

 

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, việc phân chia thù lao cho 4 nam thần trong Trường Tương Tư mới làm dấy lên nhiều tranh cãi. Theo Sohu đưa tin, Đàn Kiện Thứ là cái tên được trả nhiều nhất với 8 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng), sau đó là "hồ ly" Đặng Vi với 5 triệu NDT (hơn 16,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Trương Vãn Ý chỉ nhận được 1,8 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) cho vai Thương Huyền, và thấp nhất trong bộ tứ là Vương Hoằng Nghị với 1,2 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng).

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi - Ảnh 2

 

Dù được công nhận là vai nam chính trong số các nhân vật nam của phim nhưng Trương Vãn Ý được trả lương khá thấp, thậm chí nhỉnh hơn Vương Hoằng Nghị chỉ đôi chút. Xét về địa vị và kinh nghiệm vào thời điểm nhận dự án, Trương Vãn Ý là người ổn nhất trong cả 4, thậm chí được công nhận về diễn xuất khi đóng nhiều phim đài thành công.

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi - Ảnh 3

Ngoài ra, việc Đặng Vi được trả đến 5 triệu NDT cũng gây tranh cãi, khi vào thời điểm quay phim thì anh chàng vẫn còn là tân binh không hơn không kém. Việc phía sản xuất Trường Tương Tư chấp nhận chi trả con số cao cho anh và cả Đàn Kiện Thứ cho thấy sự mạo hiểm lớn, thế nhưng hiện tại thì cũng không quá bất hợp lý và hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của dàn diễn viên trẻ đẹp.

Choáng váng với tiền cát xê mà dàn sao Trường Tương Tư nhận được: Dương Tử sở hữu lưu lượng khủng, hội nam thần gây tranh cãi - Ảnh 4

Phim Trường Tương Tư thuyết minh là một dự án cổ trang huyền huyễn đầy ấn tượng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao. 

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). 

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.

Phim của Dương Tử bất ngờ 'gặp nạn' trong lúc thành tích đang 'khủng'

Phim của Dương Tử bất ngờ 'gặp nạn' trong lúc thành tích đang 'khủng'

Thời gian gần đây, những quy định về phát hành phim truyền hình Hoa ngữ liên tục được siết chặt trong nỗ lực nâng cao chất lượng tác phẩm truyền hình nói chung.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trương Vãn Ý sao hoa ngữ sao châu á Trường Tương Tư

TIN LIÊN QUAN

Phim của Dương Tử bất ngờ 'gặp nạn' trong lúc thành tích đang 'khủng'

Phim của Dương Tử bất ngờ 'gặp nạn' trong lúc thành tích đang 'khủng'

Lùm xùm phốt thái độ hốch hách, phía 'bạn gái Dương Dương' Vương Sở Nhiên bất ngờ lên tiếng

Lùm xùm phốt thái độ hốch hách, phía 'bạn gái Dương Dương' Vương Sở Nhiên bất ngờ lên tiếng

Từng bị chê bai vì gương mặt đơ cứng, Dương Tử chuyển mình thành công với 'Trường tương tư'?

Từng bị chê bai vì gương mặt đơ cứng, Dương Tử chuyển mình thành công với 'Trường tương tư'?

Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng

Trường Tương Tư lập thành tích khủng, Dương Tử 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba dễ dàng

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hé lộ loạt ảnh cam thường của Dương Tử, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao'

'Người yêu tin đồn Dương Dương' Vương Sở Nhiên lên tiếng trước lùm xùm mắc 'bệnh ngôi sao'

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 48 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn