Gần đây, danh sách thù lao của dàn cast Trường Tương Tư đã được tiết lộ, khiến khán giả bàn luận xôn xao. Trong danh sách thù lao, nữ chính Dương Tử không nằm ngoài dự đoán khi giữ con số cao nhất. Dù sao đi nữa ở Trường Tương Tư, Dương Tử nắm vai trò nữ chủ với vai Tiểu Yêu, nên không có lý gì khi cô không được trả cát-xê khủng nhất dàn cast. Số tiền mà Dương Tử nhận được là 20 triệu NDT (hơn 66 tỷ đồng), mức độ khá hợp lý nếu so sánh với con số từng được tiết lộ vào năm 2019 của cô (trên dưới 60 triệu cho 3 phim).

Từ ban đầu, tác phẩm chuyển thể từ truyện của Đồng Hoa - Trường Tương Tư đã được dự đoán là siêu phẩm gây sốt, và điều đó còn thể hiện ở mức chịu chi của Tencent về kinh phí, thậm chí là thù lao diễn viên.

Tuy nhiên, việc phân chia thù lao cho 4 nam thần trong Trường Tương Tư mới làm dấy lên nhiều tranh cãi. Theo Sohu đưa tin, Đàn Kiện Thứ là cái tên được trả nhiều nhất với 8 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng), sau đó là "hồ ly" Đặng Vi với 5 triệu NDT (hơn 16,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Trương Vãn Ý chỉ nhận được 1,8 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) cho vai Thương Huyền, và thấp nhất trong bộ tứ là Vương Hoằng Nghị với 1,2 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng).

Dù được công nhận là vai nam chính trong số các nhân vật nam của phim nhưng Trương Vãn Ý được trả lương khá thấp, thậm chí nhỉnh hơn Vương Hoằng Nghị chỉ đôi chút. Xét về địa vị và kinh nghiệm vào thời điểm nhận dự án, Trương Vãn Ý là người ổn nhất trong cả 4, thậm chí được công nhận về diễn xuất khi đóng nhiều phim đài thành công.

Ngoài ra, việc Đặng Vi được trả đến 5 triệu NDT cũng gây tranh cãi, khi vào thời điểm quay phim thì anh chàng vẫn còn là tân binh không hơn không kém. Việc phía sản xuất Trường Tương Tư chấp nhận chi trả con số cao cho anh và cả Đàn Kiện Thứ cho thấy sự mạo hiểm lớn, thế nhưng hiện tại thì cũng không quá bất hợp lý và hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của dàn diễn viên trẻ đẹp.

Phim Trường Tương Tư thuyết minh là một dự án cổ trang huyền huyễn đầy ấn tượng, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - một trong những tên tuổi hàng đầu trong giới ngôn tình Trung Quốc. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy thăng trầm, buồn vui của nàng Tiểu Yêu, hay còn được biết đến với tên gọi Cửu Dao.

Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) từng là Vương Cơ của Cao Tân, nhưng từ nhỏ đã trải qua những khó khăn, lưu lạc khắp nơi, đánh mất thân phận cao quý và dung mạo khuynh thành. Trong cuộc hành trình đáng nhớ của mình, Tiểu Yêu gặp gỡ ba người bạn đời đáng quý "khắc cốt ghi tâm": Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Chuyên Húc đã đánh mất Tiểu Yêu vì khát vọng vươn lên trong thiên hạ. Tương Liễu đã hy sinh nơi chiến trường vì nàng và cũng vì nghĩa lựa chọn buông tay. Cuối cùng, Tiểu Yêu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình bên cạnh Đồ Sơn Cảnh - người vì nàng mà từ bỏ mọi danh vọng và quyền uy, chấm dứt cuộc chiến.