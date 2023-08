Hé lộ ý nghĩa của váy cưới 'hình mặt người' của Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh đã mặc chiếc váy lấy cảm hứng từ trường phái siêu thực này khi cắt chiếc bánh cưới ba tầng và tạo dáng với khách mời.

Chiếc váy Dương Tử Quỳnh mặc trong ngày cưới cuối tháng 7 là đầm của một thương hiệu từ Italy thiết kế, thân váy kết hình mặt người. Được thiết kế bởi nhãn hiệu thời trang cao cấp Schiaparelli, chiếc váy có phần thân trên được trang trí bằng một khuôn mặt lớn với ngọc trai, vàng và kim cương giả.

Trong phần chú thích kèm bài đăng trên Instagram, Dương Tử Quỳnh mô tả nó là chiếc váy mang "Khuôn mặt hạnh phúc" của thương hiệu Pháp.

Trong một bài viết khác trên Instagram, Dương Tử Quỳnh đăng cận cảnh chiếc váy đính đá quý và một bức ảnh chụp với chủ thương hiệu Schiaparelli, Diego Della Valle - người mà cô mô tả trong chú thích là "anh trai yêu quý của tôi". Cô cũng không quên cảm ơn giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry.

Theo CNN, Dương Tử Quỳnh thường tìm đến với thương hiệu Schiaparelli khi xuất hiện trên thảm đỏ, gần đây nhất là tại Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh năm nay. Tại sự kiện, cô mặc một chiếc váy cột lụa đen được tô điểm bằng sequin vàng từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2023 của hãng.

Dương Tử Quỳnh kết hôn với doanh nhân Todt vào ngày 27/7 sau 19 năm đính hôn. Todt, 77 tuổi, gặp nữ diễn viên gốc Malaysia lần đầu tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 4/6/2004. Sau khi hẹn hò được một tháng rưỡi, Todt cầu hôn Dương Tử Quỳnh vào ngày 26/7 cùng năm nhưng cô không đồng ý. Sau nhiều năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh mới đồng ý hôn sự.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình giàu có ở Ipoh, Malaysia. Cô đã có gần 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Từng mơ ước trở thành một vũ công ballet từ khi còn nhỏ nhưng phải từ bỏ ước mơ vì tai nạn chấn thương cột sống, Tử Quỳnh sau đó đạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983 và bắt đầu dấn thân vào điện ảnh.

Các phim Dương Tử Quỳnh đóng có thể kể tới Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Con nhà siêu giàu châu Á, Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một Geisha, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor... Năm nay, cô trở thành "Nữ diễn viên chính xuất sắc" trong lễ trao giải Oscar, Quả Cầu Vàng...

