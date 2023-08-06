Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất'

Sao quốc tế 06/08/2023 17:35

Thời điểm hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư đang thu hút nhiều sự chú ý của các khán giả. Tác phẩm này có nội dung cực hấp dẫn, sở hữu dàn diễn viên chính với ngoại hình "cực phẩm" và Đàn Kiện Thứ đương nhiên không phải ngoại lệ.

Trong phim "Trường tương tư", Đàn Kiện Thứ vào vai Cửu mệnh Tương Liễu, quân sư của tàn quân nước Thần Vinh. Ngay từ khi Trường Tương Tư lên sóng, Đàn Kiện Thứ đã khiến "hội chị em" phát sốt vì tạo hình cùng thần thái đẹp đến mức hoàn mỹ của mình.

Một trong những chi tiết quan trọng nhất tạo nên vẻ đẹp của nhân vật Tương Liễu, đó là mái tóc. Được biết, để tạo ra màu tóc như khán giả đang thấy, tổ tạo hình đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần với 5 loại màu tóc giả khác nhau. Cuối cùng, họ tạo cho nhân vật của Đàn Kiện Thứ kiểu tóc với tông màu xám lạnh chứ không phải màu bạc trắng thường thấy.

Khi thông tin này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi cho mái tóc của nhân vật Tương Liễu cũng như sự cố gắng, tâm huyết của nhân viên đoàn phim Trường Tương Tư.

Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 1Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 2

Vốn là Yêu vương vùng biển, Tượng Liễu có thể vô ưu vô lo vùng vẫy giữa đất trời. Tuy nhiên, khi Phòng Phong Bội đến vùng đất cực bắc để tìm băng tinh, không may gặp nạn khiến tính mạng khó giữ, hắn đã hiến mình cho Tượng Liễu "ăn thịt" để gia tăng công lực. Đổi lại, Tượng Liễu sẽ giả làm hắn quay về gia tộc chăm sóc cho người mẹ bị bệnh.

Để giữ "chữ tín" với Phòng Phong Bội, Tượng Liễu không những giả trang làm hắn quay về gia tộc, mà còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong nghĩa quân Thần Vinh. Chính vì "báo ân" Phòng Phong Bội, Tượng Liễu ngay từ đầu đã không thể ở bên Tiểu Yêu, chỉ có thể che giấu tình cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn. Cuối cùng, chính vì "báo ân" mà hắn hi sinh cả 9 cái mạng của bản thân.

Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 3Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 4Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 5Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất' - Ảnh 6

 

Chính tác giả Đồng Hoa cũng cho biết, đây là nhân vật mà cô càng viết càng thích, thậm chí muốn đổi cho Tượng Liễu lên làm nam chính. Dẫu vậy, ngay từ khi xuất hiện, "Tượng Liễu 9 mạng" đã mang một sắc thái bi kịch, chính điều này định sẵn cho hắn cái chết thê lương, không thể ở bên người mình yêu.

Tuy nhiên, người hắn yêu không thể ở bên, nghĩa quân thất bại và hắn chết trận. Do đó người xem đều mong có một ai đó xuất hiện để yêu thương Tượng Liễu, khiến hắn không phải sống trong nội tâm lạnh giá, rét buốt mà hắn tự tạo ra cho mình nữa.

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