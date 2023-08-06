Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành'

Sao quốc tế 06/08/2023 10:56

Phản ứng của nam diễn viên khi phát hiện có ai đó đang ghi hình mình nhận được nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn phim ảnh.

Mới đây, người hâm mộ Đặng Vi đã chia sẻ lại đoạn clip hình ảnh hậu trường của nam diễn viên khi anh phát hiện có người quay mình tại phim trường "Vân Tú Hành" gây chú ý. Trong đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ, Đặng Vi xuất hiện nổi bật trong tạo hình cổ trang của bộ phim. Nam diễn viên đang nghỉ ngơi chờ quay phân cảnh tiếp theo thì phát hiện có ai đó đang ghi hình. Anh vui vẻ nhìn trực diện vào người máy quay, dùng quạt ngại ngùng che mặt và chỉ thẳng đối phương, rồi quay sang "mách lẻo" với đồng nghiệp. 

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 1

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 2
Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường "Vân Tú Hành"

"Vân Tú Hành" là dự án phim do Iqiyi sản xuất, bộ phim được chuyển thể cải biên từ truyện tranh Nhật Bản có bối cảnh Trung Quốc cổ đại “Thái Vân Quốc Truyện”, đã được khai máy vào hôm 5/6. Tại lễ khai máy phim, đoàn làm phim đã công bố dàn diễn viên chính với sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi và Vương Dĩ Luân. Trong “Vân Tú Hành”, Đặng Vi vào vai Trà Sóc Tuân, nam diễn viên cũng được khen ngợi có tạo hình phản diện hắc y rất hợp với nhân vật.

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 3

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 4

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 5
Phản ứng của nam diễn viên khi phát hiện có ai đó đang ghi hình mình nhận được nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn phim ảnh

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính đốn tim người hâm mộ. 

Hiện tại, nam diễn viên được chú ý khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Mặc dù chỉ mới lên sóng được 2 tuần đầu tiên, "Trường tương tư" đã nhanh chóng trở thành bộ phim được quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Thế nhưng, không phải nữ chính Dương Tử hay nam chính Trương Vãn Ý, gương mặt nổi tiếng nhất sau những tập phim đầu tiên lại là nam thứ phụ Đặng Vi. 

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 6Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 7

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành' - Ảnh 8
Trong “Vân Tú Hành”, Đặng Vi vào vai Trà Sóc Tuân, nam diễn viên cũng được khen ngợi có tạo hình phản diện hắc y rất hợp với nhân vật

Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên nhanh chóng có cho mình hơn 290.000 người theo dõi mới trong 7 ngày gần nhất, anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, các video clip về nhân vật Đồ Sơn Cảnh/Diệp Thập Thất do Đặng Vi thủ vai trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên mạng xã hội.     

 

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