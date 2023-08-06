Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'!

Sao quốc tế 06/08/2023 09:03

Thông tin 'hoàng tử sân băng' Yuzuru Hanyu tuyên bố kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, vào 11h11 ngày 4/8 (giờ Nhật Bản), Yuzuru Hanyu - hoàng tử sân băng, cựu VĐV trượt băng nổi tiếng người Nhật Bản - bất ngờ đăng tải bài viết trên Twitter thông báo mình sắp kết hôn, đồng thời gửi lời cảm ơn những khán giả đã ủng hộ anh thời gian qua.

"Thân gửi những người đã luôn ủng hộ tôi, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây. Tôi đã quyết định kết hôn", Hanyu mở đầu tâm thư của mình, "Không chỉ thế, tôi sẽ tiếp tục trượt băng để đáp lại sự cổ vũ của mọi người, sự khuyến khích của mọi người từ đây về sau... Tôi sẽ cố gắng để gửi gắm tất cả vào một hình hài tuyệt vời nhất. Từ nay về sau mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người". 

Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'! - Ảnh 1

Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'! - Ảnh 2
Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn khiến hàng triệu trái tim fan nữ "vụn vỡ"

Thông báo này được Yuzuru Hanyu thông báo sau hơn 1 năm chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp (19/7/2022). Đồng thời, thông tin về vị hôn phu của "hoàng tử sân băng" cũng hoàn toàn được anh giữ kín. Thông tin hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn khiến mạng xã hội Nhật Bản và Trung Quốc “bùng nổ” những ngày vừa qua. Dưới phần bình luận của bài đăng, đa phần mọi người đều dành thời chúc hạnh phúc đến cựu vận động viên này. 

Yuzuru Hanyu có rất nhiều người hâm mộ ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng nghệ thuật, ngoại hình điển trai, điều khiến anh được người hâm mộ hết mình ủng hộ suốt từng ấy năm cũng bởi ý chí kiên cường vượt qua bệnh tật (bệnh hen suyễn), tinh thần không bỏ cuộc và khát khao chinh phục những đỉnh cao.

Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'! - Ảnh 3Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'! - Ảnh 4

Hoàng tử sân băng Yuzuru Hanyu bất ngờ thông báo kết hôn, hàng triệu trái tim fan nữ 'vụn vỡ'! - Ảnh 5
Yuzuru Hanyu có rất nhiều người hâm mộ ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam

Hanyu Yuzuru (sinh ngày 7/12/1994), là vận động viên trượt băng nghệ thuật vô cùng nổi tiếng, được coi là "quốc bảo của Nhật Bản". Yuzuru Hanyu hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành huyền thoại môn trượt băng nghệ thuật. Từ nhỏ anh đã được mệnh danh là thần đồng trượt băng, nhiều lần phá kỷ lục thế giới trong suốt sự nghiệp của mình như: trở thành nhà vô địch Olympic 2014, 2018 và hai lần vô địch giải trượt băng thế giới 2014, 2017; vận động viên châu Á đầu tiên trong lịch sử đạt huy chương vàng Olympic hạng mục đơn nam vào năm 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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