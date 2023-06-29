Tài tử Tiêu Kính Đằng công bố kết hôn với nữ quản lý hơn 14 tuổi

Mới đây, tài tử Tiêu Kính Đằng - ngôi sao hàng đầu showbiz Đài Loan - vừa công khai cầu hôn thành công bạn gái hơn anh 14 tuổi, nữ quản lý Lâm Hữu Tuệ , người đã đồng hành bên anh suốt 16 năm qua. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ: "Hôm nay, tôi muốn thông báo tin vui với khán giả của mình rằng Tiêu Kính Đằng đã chia tay cuộc sống độc thân. Tôi đã cầu hôn Lâm Hữu Huệ và nghe được 3 từ quan trọng nhất từ chính miệng cô ấy. Cuối cùng, tôi đã có một tình yêu chân chính và trọn vẹn. Tôi rất vui vì bản thân đã lật sang trang này của cuộc đời. Hy vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của các bạn, và tôi cũng cầu chúc cho các bạn có được tất cả hạnh phúc thực sự thuộc về mình".

Tiêu Kính Đằng đã tụ họp lại bạn bè thân thiết như vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng, Giả Tịnh Văn - Tu Kiệt Giai để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của bản thân. Nam tài tử cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương đến từ nhà sản xuất trang sức trong nước Feili Jewelry như món quà bù đắp cho 16 năm đồng hành cùng nhau không công khai tình cảm.

Tiêu Kính Đằng đã tụ họp lại bạn bè thân thiết như vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng, Giả Tịnh Văn - Tu Kiệt Giai để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của bản thân

Được biết, Lâm Hữu Huệ vừa đón sinh nhật thứ 50. Cô là quản lý cho Tiêu Kính Đằng suốt 16 năm qua, cả hai nảy sinh tình cảm khi làm việc cùng nhau. Ít ai biết rằng cô cũng có xuất thân trong gia đình danh giá và có thành tích học tập tốt. Theo nhiều phương tiện truyền thông, Lâm Hữu Huệ là con gái của nghệ sĩ gạo cội Lâm Quang Ninh. Sau khi du học Mỹ trở về, có bằng thạc sĩ về truyền thông và bắt đầu làm trợ lý ở một số bộ phận chương trình, hỗ trợ công việc cho nhiều người nổi tiếng.

Cả hai không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trước đông đảo nhiều người sau khi chính thức công khai

Trên mạng xã hội, không ít công chúng trầm trồ về kích thước chiếc nhẫn kim cương mà Tiêu Kính Đằng cầu hôn bạn gái

Tiêu Kính Đằng sinh năm 1987, là nam ca sĩ hàng đầu của showbiz Đài Loan với nhiều giải thưởng như Giai điệu vàng tại Đài Loan, Giải thưởng Video Trung Quốc đại lục, Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, Giải thưởng Giai điệu vàng Singapore, Giải thưởng Ca sĩ biểu diễn xuất sắc nhất Malaysia và Giải thưởng Trái tim tốt đẹp Đài Bắc.

Anh được nhiều khán giả mến mộ vì không chỉ có chất giọng hay mà còn có tấm lòng thiện nguyện rộng lớn. Được biết 80% số tiền Tiêu Kính Đằng kiếm được anh đều làm từ thiện để giúp những người gặp khó khăn, trong khi những nghệ sĩ khác sử dụng 80% tiền kiếm được để mua nhà cao cấp hay đầu tư kinh doanh.

Nam ca sĩ, tài tử Tiêu Kính Đằng

Có thể thấy, thời gian gần hai thập kỷ đồng hành cùng nhau, Lâm Hữu Huệ đóng vai trò quan trọng trong công việc lẫn cuộc sống của Tiêu Kính Đằng, trở thành người đáng tin tưởng và là chổ dựa tinh thần vững chắc giúp nam tài tử vượt qua nhiều sóng gió và áp lực trong cuộc sống.