Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật

Sao quốc tế 31/05/2023 10:08

Nữ diễn viên Trung Quốc chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi được bạn trai trao nhẫn đính hôn trong tiệc sinh nhật của cô.

Vào ngày 31/5, theo Sina đưa tin, Hám Thanh Tử cho biết được bạn trai cầu hôn bên bãi biển vào đúng sinh nhật lần thứ 35 của mình. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh cô nở nụ cười rạng rỡ, cầm một đóa hoa hồng, đeo nhẫn kim cương lớn cũng như khoảnh khắc ôm chặt bạn trai vì xúc động.

Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 1
Hám Thanh Tử cho biết được bạn trai cầu hôn bên bãi biển vào đúng sinh nhật lần thứ 35

Theo Sina, bạn trai của Hám Thanh Tử là người ngoài ngành giải trí, có điều kiện kinh tế đặc biệt tốt. Để bảo vệ sự riêng tư cho hôn phu, nữ diễn viên chưa từng hé lộ danh tính hay hình ảnh về đối phương. Lần gần nhất truyền thông xứ tỷ dân chụp được ảnh cả hai hẹn hò là vào đầu tháng 5.

Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 2
Hám Thanh Tử hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn 

Có thông tin cho biết hôn phu của Hám Thanh Tử là Châu Hạo - ông chủ của công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế nhưng đã bị người trong cuộc bác bỏ.

Trước khi có được tình yêu viên mãn, Hám Thanh Tử từng đau khổ vì bị bạn trai cũ phản bội. Cô từng có thời gian hẹn hò 4 năm với người mẫu Kỷ Lăng Trần. Năm 2018, chuyện tình chị - em này kết thúc. Trong nhóm chat, nữ diễn viên nhấn thích bài viết nghi vấn Kỷ Lăng Trần chạy theo người thứ ba. Sau mối tình tan vỡ, cô kín tiếng đời tư.

Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 3
Vai diễn giúp nữ diễn viên được chú ý song cũng khiến cô khó gột rửa được hình ảnh gây tranh cãi

Hàm Thanh Tử để lại ấn tượng tốt với khán giả qua bộ phim truyền hình Tân Hoàn châu cách cách. Trong phim cô vào vai diễn Hân Vinh cách cách do Hám Thanh Tử thủ vai, là người thứ ba xen vào cuộc tình của Ngũ A Ca. Vai diễn giúp nữ diễn viên được chú ý song cũng khiến cô khó gột rửa được hình ảnh gây tranh cãi.

Hám Thanh Tử (Kan Qing Zi) sinh năm 1988 được giới khán giả Việt Nam biết đến qua các phim như “Giấc mộng lầu hồng”, "Tân Kinh hoa yên vân", "Tân Hoàn Châu Cách Cách"...

Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 4
Ngoại hình nổi bật của Hàm Thanh Tử
Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 5
Thần thái đỉnh cao của Hàm Thanh Tử khiến khán giả không ngớt lời khen 

Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, làn da mịn màng cùng chiều cao 1.65m. Tuy bị ghét vì vai ác nữ trong Tân Hoàn châu cách cách nhưng ngoài đời, Thanh Tử nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất lẫn hình thể.

Người đẹp 'Tân Hoàn Châu cách cách' được cầu hôn vào đúng ngày sinh nhật - Ảnh 6
Thanh Tử được khen ngợi về diễn xuất lẫn hình thể 
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