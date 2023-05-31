Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng

Sao quốc tế 31/05/2023 10:06

Những ngày qua, nàng ‘Cách Cách’ Huỳnh Dịch đã trở thành tâm điểm chú ý khi có hành động thiếu ý thức khi chụp ảnh tại một bảo tàng nghệ thuật.

Những ngày qua, nàng ‘Cách Cách’ Huỳnh Dịch đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí truyền thông và khán giả. Nguyên nhân xuất phát từ hành động thiếu ý thức của cô khi chụp ảnh tại một bảo tàng nghệ thuật.

Cụ thể, Huỳnh Dịch đã tham dự một lễ trao giải phim tổ chức ở bảo tàng Song Art tại Bắc Kinh. Cô tranh thủ chụp loạt ảnh thời trang bên ngoài hội trường. PLV Huỳnh Dịch lấy một bông hoa bằng thủy tinh trong "vườn hồng thủy tinh" để tạo dáng.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 1Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 2

Tuy nhiên, đại diện của Song Art cho biết phía Huỳnh Dịch tự ý di dời vị trí hoa trong khu vườn - vốn là tác phẩm nghệ thuật đang được triển lãm. Đơn vị này nhắc diễn viên tôn trọng thành quả lao động, sáng tạo của tác giả và phía bảo tàng.

Trước làng sóng tranh cãi dữ dội, Huỳnh Dịch viết trên trang cá nhân: "Tôi xin lỗi vì sử dụng vật trang trí. Là người của công chúng, tôi hiểu mình nên cẩn trọng hành vi, lời nói. Từ nay tôi và êkíp sẽ thận trọng hơn".

Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích Huỳnh Dịch quá bất lịch sự. Một số khác lại nói đây là sai sót của cả hai bên, nếu phía bảo tàng không có thông báo cấm thì có thể khiến bên Huỳnh Dịch hiểu nhầm.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 3

Nổi tiếng ở tuổi 20, Huỳnh Dịch từng được báo chí ca ngợi vì có nhiều tác phẩm ăn khách. Cô là hoa đán hàng đầu màn ảnh Trung Quốc, với nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Long phượng kỳ duyên, Hoàn Châu cách cách 3, Phong Vân 2, Mạt đại hoàng phi, Bong bóng mùa hè...

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 4

Tuy nhiên, từ khi vào nghề, cô vốn nổi tiếng là khó chiều và đỏng đảnh, chẳng người nào có thể thân thiết được. Rất nhiều người từng hợp tác với Huỳnh Dịch đều phải kêu trời vì tính khí của cô. Họ nói quá thất thường, buồn vui gì cũng thể hiện hết trên mặt.

Hiện tại, dù đã là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, lại làm mẹ của một cô bé 10 tuổi, nhưng Huỳnh Dịch vẫn bị đánh giá EQ thấp. Tham gia các show giải trí, cô bị chê vì lối cư xử như trẻ con, chỉ muốn thế giới xoay quanh mình. Dễ hiểu vì sao mà 20 năm trước nữ diễn viên từng khiến cả đoàn làm phim xa lánh.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 5

Không chỉ bị đánh giá EQ thấp, Huỳnh Dịch còn bị chê vì đời tư quá ồn ào. Cô từng trải qua 2 đời chồng. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cả hai người chồng đều tố cáo nàng Cách Cách này. Quá khứ đen tối và tật xấu của Huỳnh Dịch bị phơi bày ra ánh sáng.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 6

Trong số 2 người chồng của Huỳnh Dịch, Hoàng Nghị Thanh là khiến cô đau đầu nhất. Không chỉ tố cáo vợ cũ, anh còn có không ít hành động khiến cho nữ diễn viên sốc. Hoàng Nghị Thanh tố cô là người giả tạo, ngoại tình. Vì chuyện này, nữ diễn viên bị khán giả tẩy chay, sự nghiệp xuống dốc.

Nàng 'Cách Cách' Huỳnh Dịch lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích vì 'đụng chạm' hiện vật ở khu triển lãm của bảo tàng - Ảnh 7

Hiện tại, cuộc sống của Huỳnh Dịch đã ổn định hơn. Cô sống yên ổn cùng với con gái. Nữ diễn viên không tiết lộ nhiều về đời tư. Cô cũng không công khai yêu ai dù có một số tin đồn tình cảm.

 

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Chẳng ai có thể đoán được trên phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Huỳnh Dịch cười tươi là thế, nhưng ở phim trường thì cô lại luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi và cô độc vì không được đoàn phim coi trọng.

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