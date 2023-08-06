Cụ thể, chỉ số nhiệt độ của các nhân vật, nhất là 2 diễn viên chính Trương Tân Thành - Châu Vũ Đồng đều cực kì thấp. Cho đến nay, các nhân vât Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 đều nằm ngoài top 10, không hề đủ sức thi đua với những Nhậm An Lạc, Tiểu Yêu hay thậm chí Thời Ảnh (Tiêu Chiến) của Ngọc Cốt Dao.

Lên sóng sau gần 5 năm, phần 2 của Đại Tống Thiếu Niên Chí trở thành nỗi thất vọng lớn với khán giả, đặc biệt là các fan cứng của loạt phim từ ngày đầu.

Bên cạnh đó, trên nền tảng xã hội Douban, nhiều khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm khi phần 2 của Đại Tống Thiếu Niên Chí đã đánh mất đi "cái hồn" của phần phim đầu tiên. Một số người xem còn tắt ngay sau khi xem tập 1, thậm chí sau khi chỉ mới vượt qua 10 phút đầu tiên. Có ý kiến cho rằng nam chính Trương Tân Thành đã không còn trẻ để đóng "thiếu niên" tung hoành nhân gian, một số cảnh trông khá gượng ép và thiếu thu hút.

Ngoài ra, nữ chính Châu Vũ Đồng nhận nhiều lời phàn nàn về đài từ. Cách thoại của cô bị chê là vô hồn, thiếu cảm xúc như cái máy, nên được lồng tiếng. Đây cũng là vấn đề chung của Trương Tân Thành và một số diễn viên khác, khiến cho trải nghiệm xem phim của khán giả không trọn vẹn.

Trang Sohu cũng nhận xét rằng Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 kém quá xa phần 1 ra mắt năm 2019. Cách dẫn dắt vào phim nhàm chán, thậm chí không hợp để mang đi chiếu đài do khó có thể cảm được bởi đối tượng khán giả xem đài (vốn có độ tuổi lớn, trung niên).

Hiện tại độ bàn tán của bộ phim cũng khá thấp, cho thấy đây đích thị là nỗ lực thất bại của ekip phim dù trước đó đã gặp phải không ít thử thách, đặc biệt là chuyện tập hợp lại dàn diễn viên cũ của phần 1 (vốn hiện tại đã có tên tuổi nhất định). Không có kinh phí lớn, dàn diễn viên không mặn mà trở lại, lại vướng lịch trình chồng chéo, áp lực đặt lên vai ekip và đạo diễn quá lớn khiến cho sản phẩm cuối cùng trở thành "mớ hỗn độn" nhạt nhòa.