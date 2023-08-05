Trong tập 36 tới đây của An Lạc Truyện , nữ chính Nhậm An Lạc sẽ có khoảnh khắc bi thương vốn đáng trông đợi trong tiểu thuyết. Sau một đêm bi lụy đẫm nước mắt, An Lạc từ tóc đen mà chuyển sang tóc bạc trắng, cho thấy bộ dạng đáng thương vô cùng. Thế nhưng khi lên phim, tạo hình này do Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện lại gây thất vọng vì xinh đẹp hoàn mỹ đến khó hiểu.

Thêm vào đó, nhân vật Nhậm An Lạc của nữ diễn viên còn có thời gian tết tóc vô cùng chỉn chu, như chuẩn bị đi ăn cưới chứ không phải mới đau khổ chật vật. Ngoài ra, diễn xuất nét bi thương của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là không chân thực, kém cỏi nên hoàn toàn phá hỏng cảnh quay vốn được trông chờ của fan.

Hiện tại, theo thống kê từ Vlinkage, chỉ số nhiệt độ của nhân vật Nhậm An Lạc đã bất ngờ vượt qua Tiểu Yêu của Dương Tử, vươn lên hạng 1 trong 2 ngày vừa qua. Điều này chứng tỏ sức hút và độ bàn tán của riêng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang rất sôi nổi, không thua kém các tiểu hoa 9X khác dù cho An Lạc Truyện đang mất dần đi sức hút.

An Lạc truyện mở đầu bằng một bi kịch diệt vong của nhà họ Đế. Vì bị kết tội cấu kết với địch phản quốc, Đế gia nhận án tru di cửu tộc. Cô bé Đế Tử Nguyên – tiểu thư Đế gia – là người duy nhất sống sót trong thảm họa diệt vong này. Thái tổ để lại di chiếu lập Đế Tử Nguyên làm thái tử phi. Thái tử Hàn Diệp lấy lý do này để giữ lại mạng sống cho cô. Tử Nguyên lên núi ở ẩn, đoạn tuyệt cùng Hàn Diệp.

10 năm sau, Đế Tử Nguyên ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, là trại chủ của An Lạc trại. Cô cũng đổi tên thành Nhậm An Lạc. Về phần thái tử Hàn Diệp, dù đã 10 năm trôi qua nhưng tình cảm chàng dành cho Tử Nguyên vẫn không thay đổi. Hàn Diệp cùng Tử Nguyên (nay là An Lạc) đồng hành trong cuộc chiến chống lại áp bức bất công, đem lại ấm no cho bá tánh.

Cả hai hợp sức để phá vụ án gian lận trong thi cử, án tham ô lương thực cứu tế. Khi chiến tranh nổ ra, An Lạc quyết định theo Hàn Diệp xuất chinh. Với sự thông minh, đa mưu túc trí, nàng giúp Hàn Diệp bày mưu đưa quân địch vào tròng. Cặp đôi lập được công lớn, đem lại thái bình cho dân chúng. Đồng thời, Hàn Diệp cũng giúp An Lạc điều tra lại vụ án năm xưa, trả lại sự trong sạch cho gia tộc họ Đế.