Trong tập 36 tới đây của An Lạc Truyện, nữ chính Nhậm An Lạc sẽ có khoảnh khắc bi thương vốn đáng trông đợi trong tiểu thuyết. Sau một đêm bi lụy đẫm nước mắt, An Lạc từ tóc đen mà chuyển sang tóc bạc trắng, cho thấy bộ dạng đáng thương vô cùng. Thế nhưng khi lên phim, tạo hình này do Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện lại gây thất vọng vì xinh đẹp hoàn mỹ đến khó hiểu.

Trong loạt ảnh "nhá hàng", Địch Lệ Nhiệt Ba lộ dáng vẻ buồn rầu sau một đêm thức trắng vì đau lòng, thế nhưng vẫn không quên tranh thủ trang điểm, son phấn lòe loẹt.