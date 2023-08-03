Địch Lệ Nhiệt Ba khoe sắc trong loạt ảnh mới, người hâm mộ ngỡ ngàng trước điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi xuất hiện trên hình ảnh quảng bá dòng son mới của một hãng mỹ phẩm xa xỉ mà cô làm đại diện.

Vẫn là người đẹp Tân Cương với ngũ quan sắc sảo và vẻ đẹp “vạn người mê” nhưng có vẻ như bộ ảnh mới của nhãn hàng của Địch Lệ Nhiệt Ba đã không thể làm hài lòng tất cả người hâm mộ. Cụ thể, không ít người cho rằng màu son đậm đã cộng thêm tuổi cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Không chỉ vậy, lối trang điểm tổng thể cũng không quá hút mắt, thậm chí còn “dìm” nhan sắc vốn rạng rỡ của nữ chính An Lạc Truyện. Một số còn so sánh Nhiệt Ba với Jisoo – người đại diện toàn cầu của nhãn hàng trên và nhận định, người đẹp Hàn Quốc mang lại cảm giác tươi mới, cuốn hút hơn trong những bộ ảnh quảng bá.

Trong khi đó, một số bình luận bày tỏ sự yêu thích với vẻ sang chảnh, quyến rũ mà bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba mang lại. Người hâm mộ cô nàng cũng khẳng định, màu son mà Nhiệt Ba quảng bá đang rất hot, lúc nào cũng có người xếp hàng đông để chờ mua. Bởi vậy, với cương vị một người đại diện, Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm rất tốt vai trò của mình.

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức hút và giá trị thương mại mà Địch Lệ Nhiệt Ba mang lại hiện đang đứng đầu dàn lưu lượng nữ xứ Trung. Thời gian gần đây rộ tin cô sẽ tham gia vào phim truyền hình “Liên minh huyền thoại” do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch, biên kịch Từ Tố. Theo đó, nam chính của phim sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ, nam phụ lần lượt là hai thành viên nhóm TNT Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Nội dung phim nói về đề tài thể thao điện tử. Tuy mới chỉ là tin đồn nhưng người hâm mộ đã rất mong Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhận được vai diễn này. Đây cũng là lần đầu tiên vị đại đạo này quay phim truyền hình nên chắc chắn sẽ đầu tư rất lớn với ekip tên tuổi. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được vai chính trong bộ phim này thì rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, xóa tan tiếng xấu “đỉnh lưu không có tác phẩm tiêu biểu” mà nhiều người gắn cho nữ diễn viên.

Sở hữu 80 triệu fan trên Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'lép vế' trước Dương Tử vì điều quan trọng này Vốn là đỉnh lưu, có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được so sánh với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-khoe-sac-trong-loat-anh-moi-nguoi-ham-mo-ngo-ngang-truoc-ieu-nay-607289.html