3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

Đêm nhạc tại sân vận động Tây An là sự kiện kỷ niệm 10 năm của nhóm nhạc TFBOYS khiến fan hâm mộ vô cùng chờ đón.

TFBOYS là tên viết tắt của The Fighting Boys, ra mắt vào tháng 8/2013 bởi công ty TF Entertainment. Nhóm gồm ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau một năm ra mắt, ban nhạc nổi đình đám, dần giành vị trí nhóm nhạc số một Trung Quốc về tầm ảnh hưởng. Từ năm 2017, 3 thành viên tách ra hoạt động solo, lập phòng làm việc riêng. Hoạt động chung của nhóm cũng thưa thớt dần. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhóm nhạc nam đình đám vướng tin đồn tan rã.

Mặc dù thời gian hoạt động nhóm ngắn hơn nhiều so với thời gian các thành viên hoạt động solo, nhưng điều này không làm giảm đi sức nóng của concert kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm nhạc. Hôm nay (6/8) đếm diễn "Hẹn ước 10 năm", kỷ niệm chặng đường hoạt động suốt 1 thập kỷ của 3 thành viên TFBOYS sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Tây An.

Trước thềm concert, tạo hình của nhóm được hé lộ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trong loạt ảnh, 3 thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ với tạo hình vương giả với áo đính kết chi tiết cầu kỳ, tone vàng - đen vô cùng sang trọng. Trước đó, công ty quản lý của TFBOYS đã đưa ra văn bản gửi tới người hâm mộ nhóm nhạc nam. Trong đó, nội dung kêu gọi người hâm mộ không tụ tập đông người gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại gần địa điểm tổ chức, nghiêm cấm hành vi chiếm chỗ xung quanh địa điểm diễn ra concert. Được biết, BTC thông báo chỉ có 33.000 chỗ ngồi tại đêm nhạc, trong khi số lượng "săn vé" chờ sẵn trên trang chính thức đạt đến con số 5 triệu người. Điều này đã phần nào chứng minh cho việc: để sở hữu được tấm vé tham gia sự kiện là một điều vô cùng khó khăn đối với người hâm mộ nhóm nhạc TFBOYS, được so sánh có tỷ lệ chọi căng thẳng hơn cả kỳ thi cao khảo.Giá vé Concert 10 năm của TFBOYS trên app bán vé Damai. Có tổng cộng 6 hạng vé, giá thấp nhất 580 tệ (khoảng 2 triệu), trong khi giá vé cao nhất 2013 tệ (khoảng 7 triệu).

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