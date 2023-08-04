TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

Mới đây, hôm 3/8, Weibo chính thức của TFBOYS tiếp tục đăng tải một loạt hình ảnh poster mới, "nhá hàng" concert “Hẹn ước 10 năm” khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Bên cạnh loạt poster, TFBOYS cũng liên tục cập nhật hình ảnh 3 thành viên dốc sức tập luyện để có màn thể hiện tốt nhất cho đêm diễn.

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa, concert mang tên “Hẹn ước 10 năm” của nhóm nhạc nam TFBOYS sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tây An vào ngày 06/08/2023 - đúng ngày kỷ niệm tròn 10 năm nhóm debut.

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/ 2013 bởi TF Entertainment với 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á.

Hôm 21/7, Weibo của TFBOYS chính thức công bố khởi động concert kỷ niệm 10 năm thành lập của nhóm

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Như vậy, sau rất nhiều năm, khán giả và người hâm mộ có thể được thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đứng chung một khung hình và biểu diễn trên sân khấu.

Một vài hình ảnh hậu trường tập luyện của 3 thành viên cho đêm diễn: